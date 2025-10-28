श्री स्वामीनारायण मंदिर के शिलान्यास में शामिल हुए भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक, भगवद् गीता पर विचार किए साझा
कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश के. पटनायक ने ओटावा में बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। उन्होंने भारत-कनाडा के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। पटनायक ने मंदिर को शांति और एकता का प्रतीक बताया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भगवद् गीता पर आयोजित एक व्याख्यान में भाग लिया, जहाँ आचार्य उमेश दवे ने गीता के महत्व पर प्रकाश डाला।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश के. पटनायक ने ओटावा में नए बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।
उन्होंने भारत और कनाडा को जोड़ने वाले पारस्परिक सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। पटनायक ने कहा कि यह मंदिर शांति, सेवा और एकता का प्रतीक होगा। इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं।
भगवद् गीता पर व्याख्यान का आयोजन
भारतीय राजदूत ने सामाजिक-आध्यात्मिक हिंदू संगठन बीएपीएस और उसके स्वयंसेवकों की समुदाय की सेवा के प्रयासों के लिए सराहना की। दूसरी ओर, ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग के सहयोग से कनाडा के हिंदू मिशन और मान्टि्रयल स्थित क्यूबेक के इंडो-कैनेडियन डायस्पोरा ने भगवद् गीता पर व्याख्यान का आयोजन किया।
सत्र के दौरान, आचार्य उमेश दवे ने भगवद् गीता की आध्यात्मिक शिक्षाओं, पाठों और सांस्कृतिक महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने प्रतिभागियों को गीता के सार्वभौमिक दर्शन को आधुनिक जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।