श्री स्वामीनारायण मंदिर के शिलान्यास में शामिल हुए भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक, भगवद् गीता पर विचार किए साझा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश के. पटनायक ने ओटावा में नए बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।

उन्होंने भारत और कनाडा को जोड़ने वाले पारस्परिक सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। पटनायक ने कहा कि यह मंदिर शांति, सेवा और एकता का प्रतीक होगा। इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं।

भगवद् गीता पर व्याख्यान का आयोजन

भारतीय राजदूत ने सामाजिक-आध्यात्मिक हिंदू संगठन बीएपीएस और उसके स्वयंसेवकों की समुदाय की सेवा के प्रयासों के लिए सराहना की। दूसरी ओर, ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग के सहयोग से कनाडा के हिंदू मिशन और मान्टि्रयल स्थित क्यूबेक के इंडो-कैनेडियन डायस्पोरा ने भगवद् गीता पर व्याख्यान का आयोजन किया।