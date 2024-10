'हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन भारत ने गलती कर दी', निज्जर हत्याकांड पर फिर जहर उगल रहे ट्रूडो

ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,"भारत ने सोमवार को छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जुड़े आरोपों खारिज कर दिया है। इसके बाद कनाडा ने अपने उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों को वापस देश बुला लिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात की और कहा था कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले।"

#WATCH | Ottawa: Canadian PM Justin Trudeau says, "This is not a choice that Canada made to create a chill in Canada-India relations. India is an important democracy is a country with which we have deep historical people-to-people business ties at a time where the instability…