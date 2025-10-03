Canada Theatre Violence: कनाडा में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर लगी रोक... क्या है वजह?
कनाडा के ओकविल स्थित सिनेमाघर में एक हफ्ते में दो बार हमले हुए जिनमें आगजनी और गोलीबारी शामिल है। ये घटनाएं भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान हुईं जिसके बाद कांतारा ए लीजेंड चैप्टर 1 और दे कॉल हिम ओजी जैसी फिल्मों का प्रदर्शन रोक दिया गया। इन हमलों के पीछे खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने का संदेह है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के ओकविल में स्थित एक सिनेमाघर में हफ्ते भर में दो बार जोरदार हमला हुआ। पहले सिनेमाघर में आग लगा दी गई फिर जमकर फायरिंग की गई। सिनेमाघरों में घटनाएं ऐसे समय पर हुई जब वहां भारतीय फिलोमों की स्क्रीनिंग हो रही थी। गोलीबारी की घटनाओं के बाद सिनेमाघरों में भारतीय की फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी गई।
ओकविल स्थित Film।ca इन हमलों को दक्षिण एशियाई फिल्मों के प्रदर्शन से जोड़कर देख रही है। जिसके बाद ऋषभ शेट्टी की 'कंटारा: अ लीजेंड चैप्टर 1' और पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' की स्क्रीनिंग रोकी गई। गोलीबारी और आगजनी की इन घटनाओं के पीछे खालिस्तानी आतंकियों के हाथ होने का शक है।
25 सितंबर को हुआ पहला हमला
बता दें थिएटर को पहली बार 25 सितंबर को सुबह करीब 5:20 बजे निशाना बनाया गया था। हाल्टन पुलिस के अनुसार, थिएटर के एंट्री गेट पर दो संदिग्धों को हाथ में ज्वलनशील पदार्थों के साथ देखा गया था। पहली बार हमले में केवल बाहरी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि थिएटर के बाहरी हिस्से में लगी थी।
बुधवार को फिर हुई गोलीबारी और आगजनी
वहीं दूसरा हमला बुधवार, 2 अक्टूबर को हुआ, जब एक संदिग्ध ने रात 1:50 बजे थिएटर की बिल्डिंग के प्रवेद द्वार पर कई राउंड की फायरिंग की। पुलिस के अनुसार, संदिग्ध की पहचान सांवले रंग के भारी-भरकम शख्स के रूप में हुई है। जिसने काले रंग के कड़पे के साथ मुंह को नकाब से ढक रखा है।
सीसीटीवी वीडियो में सामने आएं दो सदिग्ध
Film।ca द्वारा ऑनलाइन शेयर किए सीसीटीवी वीडियो में एक ग्रे रंग की एसयूवी रात लगभग 2 बजे थिएटर के बाहर आती दिखाई दे रही है। इसमें से हुडी पहना एक शख्स थिएटर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है और फिर भाग जाता है। यही एसयूवी दो बार फिर पार्किंग में लौटी। सुबह लगभग 5।15 बजे, एक सफ़ेद रंग की एसयूवी अंदर आई। कुछ ही देर बाद, वीडियो में दो व्यक्ति थिएटर के दरवाज़े पर पहुंचते हैं। दोनों एक लाल रंग डिब्बे से ज्वलनशील पदार्थ छिड़क माचिस से आग लगाकर भाग जाते हैं।
SFJ ने भारतीय फिल्मों पर की बैन लगाने की मांग
कनाडा के सिनेमघरों में लगातार होती आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं के बीच, सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ने ये ऐलान किया है कि कनाडा में सभी “Made in India” फिल्में और प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जाए।
