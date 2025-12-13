कनाडा में गैंगवार, ट्रक ड्राइवरों के दो गुटों में अंधाधुंध फायरिंग; भारतीय मूल के तीन आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में पुलिस ने भारतीय मूल के तीन ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर गोलीबारी में शामिल होने का आरोप है। कनाडा पुलिस ने ब्रैम्पटन में हुई फायरिंग का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला 7 अक्टूबर की रात 10:45 बजे का है। मैकवीन ड्राइव और कैसलमोर के बीच मौजूद एक पार्किंग में 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया था।

3 आरोपी गिरफ्तार कनाडा पुलिस के अनुसार, "मामले की जांच के दौरान 3 व्यक्तियों की पहचान हुई है। 20 नवंबर को पुलिस ने वारंट जारी करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।"