    कनाडा में गैंगवार, ट्रक ड्राइवरों के दो गुटों में अंधाधुंध फायरिंग; भारतीय मूल के तीन आरोपी गिरफ्तार

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:38 AM (IST)

    कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के दो गुटों के बीच गैंगवार हुआ, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस मामले में भारतीय मूल के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय मूल के 3 ट्रक ड्राइवर कनाडा में गिरफ्तार। फोटो - @PeelPolice

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में पुलिस ने भारतीय मूल के तीन ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर गोलीबारी में शामिल होने का आरोप है। कनाडा पुलिस ने ब्रैम्पटन में हुई फायरिंग का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह मामला 7 अक्टूबर की रात 10:45 बजे का है। मैकवीन ड्राइव और कैसलमोर के बीच मौजूद एक पार्किंग में 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया था।

    3 आरोपी गिरफ्तार

    कनाडा पुलिस के अनुसार, "मामले की जांच के दौरान 3 व्यक्तियों की पहचान हुई है। 20 नवंबर को पुलिस ने वारंट जारी करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।"

    आरोपियों की पहचान मनजोत भट्टी, नवजोत भट्टी और अमनजोत भट्टी के रूप में हुई है। वहीं, चौथा संदिग्ध अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

    क्या है आरोप?

    कनाडा पुलिस ने सभी पर हथियार रखने, छिपाकर हथियार ले जाने, भरी हुई प्रतिबंधित बंदूक रखने और लापरवाही से बंदूक चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, सभी को पता था कि ट्रक में बंदूक है, इसके बावजूद वो इस ट्रक में सवार हुए।

    हालांकि, तीनों आरोपियों ने ब्रैम्पटन की ओंटारियो कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों को रिहा कर दिया है।