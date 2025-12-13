कनाडा में गैंगवार, ट्रक ड्राइवरों के दो गुटों में अंधाधुंध फायरिंग; भारतीय मूल के तीन आरोपी गिरफ्तार
कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के दो गुटों के बीच गैंगवार हुआ, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस मामले में भारतीय मूल के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में पुलिस ने भारतीय मूल के तीन ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर गोलीबारी में शामिल होने का आरोप है। कनाडा पुलिस ने ब्रैम्पटन में हुई फायरिंग का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है।
यह मामला 7 अक्टूबर की रात 10:45 बजे का है। मैकवीन ड्राइव और कैसलमोर के बीच मौजूद एक पार्किंग में 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया था।
3 आरोपी गिरफ्तार
कनाडा पुलिस के अनुसार, "मामले की जांच के दौरान 3 व्यक्तियों की पहचान हुई है। 20 नवंबर को पुलिस ने वारंट जारी करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।"
आरोपियों की पहचान मनजोत भट्टी, नवजोत भट्टी और अमनजोत भट्टी के रूप में हुई है। वहीं, चौथा संदिग्ध अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
Tow Truck Rivalry Leading to Shooting: 3 Arrests, 1 Suspect Still Wanted 🚨— Peel Regional Police (@PeelPolice) December 11, 2025
On October 7, an altercation between rival tow truck groups escalated into gunfire, leaving one person with minor injuries. After weeks of investigation, @PeelPolice have arrested three individuals, but… pic.twitter.com/xm9NQYKXM1
क्या है आरोप?
कनाडा पुलिस ने सभी पर हथियार रखने, छिपाकर हथियार ले जाने, भरी हुई प्रतिबंधित बंदूक रखने और लापरवाही से बंदूक चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, सभी को पता था कि ट्रक में बंदूक है, इसके बावजूद वो इस ट्रक में सवार हुए।
हालांकि, तीनों आरोपियों ने ब्रैम्पटन की ओंटारियो कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों को रिहा कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।