कनाडा के ब्रैम्पटन में लगी भीषण आग, भारतीय नागरिक समेत पांच लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन में भीषण आग लगने से भारतीय नागरिक समेत पांच लोगों की मौत हो गई। टोरंटो स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस अग्निकांड पर दुख जताया है और प्रभावित परिवार से संपर्क किया है। भारतीय दूतावास की तरफ से पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने गुरुवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, ब्रैम्पटन में हुई विनाशकारी अग्निकांड में भारतीय नागरिकों की मौत से हम बहुत दुखी हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार आग 20 नवंबर को मैकलाघलिन और रिमेंबरेंस रोड के इलाके में 12 बानास वे पर लगी। इस आग में तीन महिलाएं और एक छोटे बच्चे की मौत हो गई, जिसकी जांच ओंटारियो के फायर मार्शल कार्यालय द्वारा की जा रही है।

एक गर्भवती महिला जो आग से बचने के लिए खिड़की से कूद गई, वह घायल हो गई, लेकिन उसका अजन्मा बच्चा नहीं बच सका। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कांस्टेबल टायलर बेल ने कहा कि तीन महिलाएं और एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई।