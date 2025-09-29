Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया, भारत से संबंधों में सुधार के बीच आया फैसला

    By Digital Desk Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:28 PM (IST)

    कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है जबकि भारत के साथ उसके संबंधों में सुधार हो रहा है। कनाडा सरकार ने यह फैसला कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांग के बाद लिया। पिछले साल आरसीएमपी ने आरोप लगाया था कि बिश्नोई गिरोह कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में संबंधों में सुधार के बीच कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांग के बाद कनाडा सरकार ने यह फैसला लिया है।

    पिछले साल आरसीएमपी ने भारत पर बिश्नोई गिरोह का इस्तेमाल कनाडा के लोगों, खासकर खालिस्तान नामक एक अलग सिख देश के निर्माण की वकालत करने वालों को निशाना बनाकर हत्याओं और जबरन वसूली के लिए करने का आरोप लगाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, भारत ने कनाडा के इन दावों को खारिज कर दिया था और कहा है कि वह ओटावा के साथ मिलकर गिरोह को रोकने की कोशिश कर रहा है।

    द कैनेडियन प्रेस के अनुसार, सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन के वरिष्ठ फेलो वेस्ली वार्क ने पहले कहा था कि आतंकवादी सूची में शामिल होने से इस गिरोह पर लगाम लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि कनाडा की मुख्य समस्या आपराधिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता का अभाव है।