कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया, भारत से संबंधों में सुधार के बीच आया फैसला
कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है जबकि भारत के साथ उसके संबंधों में सुधार हो रहा है। कनाडा सरकार ने यह फैसला कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांग के बाद लिया। पिछले साल आरसीएमपी ने आरोप लगाया था कि बिश्नोई गिरोह कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में संबंधों में सुधार के बीच कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांग के बाद कनाडा सरकार ने यह फैसला लिया है।
पिछले साल आरसीएमपी ने भारत पर बिश्नोई गिरोह का इस्तेमाल कनाडा के लोगों, खासकर खालिस्तान नामक एक अलग सिख देश के निर्माण की वकालत करने वालों को निशाना बनाकर हत्याओं और जबरन वसूली के लिए करने का आरोप लगाया था।
हालांकि, भारत ने कनाडा के इन दावों को खारिज कर दिया था और कहा है कि वह ओटावा के साथ मिलकर गिरोह को रोकने की कोशिश कर रहा है।
द कैनेडियन प्रेस के अनुसार, सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन के वरिष्ठ फेलो वेस्ली वार्क ने पहले कहा था कि आतंकवादी सूची में शामिल होने से इस गिरोह पर लगाम लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि कनाडा की मुख्य समस्या आपराधिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता का अभाव है।
