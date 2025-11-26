यूक्रेन भी शांति समझौते पर आगे बढ़ने को तैयार, अमेरिका-रूस के बीच प्रयास तेज; ट्रंप बोले- हम समाधान के करीब

रॉयटर, वाशिंगटन। पिछले करीब चार वर्षों से जारी यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर अमेरिका और रूस के बीच प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कवायद में अबू धाबी में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की उस नई पहल के तहत यह वार्ता हुई है, जिसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अमेरिका और रूस के बीच प्रयास तेज इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हा है कि यूक्रेन शांति समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह संवेदनशील मुद्दों पर ट्रंप से बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बातचीत में यूरोपियन सहयोगी भी शामिल होने चाहिए। उधर, ट्रंप ने कहा है कि हम यूक्रेन मामले पर समाधान के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने रूसी अधिकारियों से की मुलाकात अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्काल ने रूसी अधिकारियों के साथ यह बातचीत की। ड्रिस्काल के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जेफ टोल्बर्ट ने कहा, 'सोमवार रात और मंगलवार को सेक्रेटरी ड्रिस्काल और उनकी टीम ने अबू धामी में रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ यूक्रेन में स्थायी शांति हासिल करने के मुद्दे पर चर्चा की। बातचीत बहुत अच्छी रही और हम आशावादी हैं।'

यह स्पष्ट नहीं है कि वार्ता में वास्तव में क्या चर्चा हुई और रूसी प्रतिनिधिमंडल में कौन शामिल रहे। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ड्रिस्काल अबू धाबी में यूक्रेनी अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। यूक्रेन को 28 सूत्रीय शांति योजना का मसौदा दिया अमेरिका ने युद्ध खत्म कराने के उद्देश्य से यूक्रेन को 28 सूत्रीय शांति योजना का मसौदा दिया है। इसमें यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान रूस के कब्जे में गए डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर से दावा छोड़ने, सेना का आकार कम करने, नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ने और युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय सेना को तैनात न करने जैसी शर्तें हैं।

जेलेंस्की से राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करेंगे ट्रंप ने इन शर्तों वाली शांति योजना को मानने के लिए यूक्रेन को 27 नवंबर तक का समय दिया है। इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वह संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करेंगे।

जेलेंस्की ने यूरोपियन लीडर्स से यूक्रेन में एक ''रीएश्योरेंस फोर्स'' तैनात करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर बातचीत करने और जब तक मास्को जंग खत्म करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाता, तब तक यूक्रेन को सपोर्ट करते रहने की अपील की।

अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारी योजना पर आपसी मतभेदों को दूर करने के प्रयास में जुटे इधर, अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारी योजना पर आपसी मतभेदों को दूर करने के प्रयास में जुटे हैं। इस कवायद में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के शीर्ष अधिकारियों की वार्ता हुई है। इसमें योजना में कमियों को दूर करने तथा संशोधित शांति योजना पर राय बनाने की पूरी कोशिश गई की ताकि यूक्रेन के हितों की रक्षा हो सके।

इस बीच, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि संशोधित योजना में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गत अगस्त में अलास्का में हुई शिखर वार्ता में बनी सहमति की भावना दिखनी चाहिए।

इन सब घटनाक्रमों के बीच युद्ध खत्म होने की उम्मीद में यूरोपियन शेयर मार्केट में सकारात्मक असर देखा गया। लिवाली के चलते बाजार में उछाल देखा गया। रूसी हमले में यूक्रेन में सात की मौत एपी के अनुसार, युद्ध खत्म कराने के प्रयासों के बीच रूस ने बीती रात यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई स्थानों पर 22 मिसाइलों और 460 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। हमले में कई इमारतों और ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया गया। इसमें सात लोग मारे गए और कई घायल हो गए।