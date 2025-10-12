Language
    'जब एक युद्ध रुक सकता है तो दूसरा भी', जेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन में शांति स्थापित करने की लगाई गुहार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन में शांति स्थापित करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर एक युद्ध रुक सकता है, तो दूसरा भी रुक सकता है। जेलेंस्की ने ट्रंप से मिलने और यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी देने की इच्छा जताई है। उन्होंने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया है।

    यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप से यूक्रेन में शांति स्थापित करने का आग्रह किया, जैसा उन्होंने मध्य पूर्व में किया था।

    जेलेंस्की ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, "अगर एक क्षेत्र में युद्ध रोका जा सकता है, तो निश्चित रूप से अन्य युद्ध भी रोके जा सकते हैं - जिसमें रूसी युद्ध भी शामिल है।"

    सुधर रहे ट्रंप-जेलेंस्की के रिश्ते

    दोनों नेताओं के बीच संबंध फरवरी के बाद से नाटकीय रूप से मधुर हुए हैं, जब व्हाइट हाउस में एक टेलीविजन बैठक के दौरान उनके बीच तीखी बहस हुई थी।

    ट्रंप ने तब से जेलेंस्की को "अच्छा आदमी" कहा है और यूक्रेन के प्रति समर्थन बनाए रखा है, जो 2022 से रूसी आक्रमण का सामना कर रहा है। दोनों नेताओं की इससे पहले सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर मुलाकात हुई थी।

    (समाचार एजेंसी एएफपी के इनपुट के साथ)