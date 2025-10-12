'जब एक युद्ध रुक सकता है तो दूसरा भी', जेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन में शांति स्थापित करने की लगाई गुहार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप से यूक्रेन में शांति स्थापित करने का आग्रह किया, जैसा उन्होंने मध्य पूर्व में किया था।

जेलेंस्की ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, "अगर एक क्षेत्र में युद्ध रोका जा सकता है, तो निश्चित रूप से अन्य युद्ध भी रोके जा सकते हैं - जिसमें रूसी युद्ध भी शामिल है।"

सुधर रहे ट्रंप-जेलेंस्की के रिश्ते

दोनों नेताओं के बीच संबंध फरवरी के बाद से नाटकीय रूप से मधुर हुए हैं, जब व्हाइट हाउस में एक टेलीविजन बैठक के दौरान उनके बीच तीखी बहस हुई थी।

ट्रंप ने तब से जेलेंस्की को "अच्छा आदमी" कहा है और यूक्रेन के प्रति समर्थन बनाए रखा है, जो 2022 से रूसी आक्रमण का सामना कर रहा है। दोनों नेताओं की इससे पहले सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर मुलाकात हुई थी।