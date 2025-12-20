Language
    व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर यूट्यूब लाइवस्ट्रीम से हड़कंप, घटना की जांच के आदेश

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:34 AM (IST)

    एपी, वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर रहस्यमय तरीके से एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर का लाइवस्ट्रीम होने से हड़कंप मच गया है। इससे वेबसाइट के हैक होने का अंदेशा जताया जा रहा है।

    व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट https://www.whitehouse.gov/ पर गुरुवार देर रात करीब आठ मिनट तक यह वीडियो प्रसारित हुआ। इस वेबसाइट पर आमतौर पर राष्ट्रपति के संबोधन का लाइव वीडियो का प्रसारण किया जाता है।

    हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वेबसाइट को हैक किया गया था या वीडियो को गलती से किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जोड़ दिया गया था।

    व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि वह इस घटना से अवगत है और इसकी जांच की जा रही है। सरकारी वेबसाइट पर प्रसारित यह वीडियो किसी मैट फार्ले नामक व्यक्ति का प्रसारित हुआ था। इसमें उसने वित्तीय प्रश्नों के जवाब दिए। फार्ले ने एक ईमेल में शुक्रवार को कहा कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है।

