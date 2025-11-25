फर्जी प्रोफाइल और फेक न्यूज फैलाने वाले सावधना! एक्स के नए फीचर पर किया छेड़छाड़ तो पड़ जाएंगे लेने के देने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक्स पर अब यूजर्स का लोकेशन भी दिखेगा। एक्स पोस्ट में छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाएंगे। फर्जी प्रोफाइल और गलत सूचना फैलाने वाले अकाउंट्स की पहचान के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स ने हाल ही नया फीचर लांच किया है।

अब आसानी से पता चल सकेगा कि अकाउंट किस देश या इलाके का है, इसे कब बनाया गया था और इसका यूजरनेम कितनी बार बदला गया। लोकेशन डाटा को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। एक्स का नया लोकेशन फीचर जारी एक्स की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने इंटरनेट मीडिया साइट पर पोस्ट कर नए फीचर लांच करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, यूजर्स के लिए प्लेटफार्म पर कंटेंट की प्रमाणिकता को सत्यापित करने के और तरीकों पर काम कर रहा है।

नया फीचर प्रोफाइल पर यूजर नेम और प्रोफाइल पिक्चर के नीचे दिखेगा। ज्वाइंड टैब पर क्लिक करने पर 'अबाउट दिस अकांउट ' पेज खुलेगा। फर्जी प्रोफाइल की पहचान होगी आसान फीचर लांच होने के बाद जासूसों ने इसका इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) का समर्थन करने वाला कंटेंट पोस्ट करने वाले कुछ अकाउंट अमेरिका में नहीं हैं।