    Nobel Peace Prize: ट्रंप को आखिर क्यों नहीं मिली नोबेल शांति पुरस्कार? 10 बड़ी वजह

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला, इसके कई कारण हैं। उनकी विदेश नीति, पुरस्कार के लिए अनावश्यक प्रयास, ओबामा से तुलना, शांति को तमाशा बनाना, वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करना और उनकी विरासत उनके खिलाफ गई। समिति मूल्यों को अधिक महत्व देती है और अतीत की गलतियों से सबक लेती है। इसलिए, ट्रंप को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं मिल सका।

    ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने की 10 बड़ी वजह (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। ट्रंप बार-बार युद्ध रुकवाने के दावे करते रहे और कई देशों ने उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए नोमिनेट भी किया, लेकिन ऐसा क्या वजह रहीं कि ट्रंप की तमाम दलीलों के बाद भी ये सम्मान उन्हें नहीं मिला?

    ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने की 10 बड़ी वजह

    1. ट्रंप की शांति विरोधी विदेश नीति: 

    शांति पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो राष्ट्रों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। ट्रंप का रिकॉर्ड अक्सर इसके विपरीत होता था। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से नाता तोड़ लिया, डब्ल्यूएचओ से हट गए, हथियार नियंत्रण संधियों को तार-तार कर दिया और सहयोगियों पर टैरिफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने नाटो का मजाक उड़ाया, संयुक्त राष्ट्र को छोटा किया और कूटनीति को ब्रांडिंग तक सीमित कर दिया।

    2. अनावश्यक कोशिश:

    नोबेल समिति खुलेआम चुनाव प्रचार से नफरत विरोध करती है। समिति का विचार है कि मान्यता दी जाती है, मांगी नहीं जाती। इसके विपरीत ट्रंप ने इस पुरस्कार को एक मिशन की तरह ले लिया। उन्होंने सहयोगियों से पैरवी कराई, विदेशी नेताओं पर उन्हें नोमिनेट करने के लिए दबाव डाला और यहां तक कि संकेत दिया कि अगर ओस्लो ने उन्हें नजरअंदाज करना जारी रखा तो नॉर्वे को टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। नोबेल की राजनीति में हताशा अयोग्य ठहराती है।

    3. ओबामा से तुलना करना पड़ा भारी

    ओबामा को 2009 का नोबेल पुरस्कार मिला, जो उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के सिर्फ आठ महीने बाद मिला। उनके प्रति ट्रंप की आसक्ति ने तब से उनके प्रयासों को परिभाषित किया है। हर शिखर सम्मेलन, हाथ मिलाना और सौदे को इस बात का सबूत बताया गया कि उन्होंने ओबामा से "ज़्यादा" किया है। लेकिन नोबेल समिति बदले की कार्रवाई को बढ़ावा नहीं देती।

    4. ट्रंप ने शांति को एक तमाशा बनाया

    ट्रंप ने शांति को एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पीआर स्टंट की तरह देखा। अब्राहम समझौते, उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन और तालिबान वार्ता अक्सर स्थायी प्रभाव के बजाय ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां बटोरने के लिए तैयार किए गए थे। ओस्लो चमकदार फोटो-ऑप्स की बजाय निरंतर, संरचनात्मक योगदान को प्राथमिकता देता है। प्रतीकात्मकता मायने रखती है, लेकिन यह सार की जगह नहीं ले सकती।

    5. वैश्विक व्यवस्था को कमजोर किया

    शांति पुरस्कार जितना संघर्षों को समाप्त करने के बारे में है, उतना ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में भी है। ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' सिद्धांत उस दृष्टिकोण से टकराता था। उन्होंने बहुपक्षीय संस्थाओं को कमजोर किया, सहयोगियों का अपमान किया और तानाशाहों का हौसला बढ़ाया। एक ऐसी समिति के लिए जो खुद को युद्धोत्तर व्यवस्था का संरक्षक मानती है, उसे उस व्यक्ति को पुरस्कृत करना अकल्पनीय था जिसने इसे खत्म करने की कोशिश की।

    6. ट्रंप की विरासत उनके खिलाफ साबित हुई

    ट्रंप अब्राहम समझौते या कोसोवो आर्थिक समझौतों जैसी उपलब्धियों की ओर इशारा कर सकते थे, वे उन फैसलों से बेअसर हो गए जिन्होंने अस्थिरता को गहरा किया। ईरान परमाणु समझौते से हटने से लेकर चीन और उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ने तक। नोबेल पूरी विरासत का मूल्यांकन करता है, न कि अलग-थलग जीत का। ट्रंप का समग्र रिकॉर्ड पुरस्कार को सही ठहराने के लिए बहुत विरोधाभासी था।

    7. ट्रंप के कई ज्यादा मजबूत उम्मीदवार

    2025 की पुरस्कार विजेता, वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो, में उस तरह की दृढ़ता और साहस था जिसकी नोबेल में तलाश की जाती है।

    8. ट्रंप की शैली ने नोबेल के नियमों का उल्लंघन किया

    नोबेल पुरस्कार नैतिक गंभीरता और संयमित नेतृत्व पर पनपता है। ट्रंप आडंबर और शिकायत पर पनपते हैं। पुरस्कार को "धांधली" कहने, पिछले विजेताओं पर हमला करने और प्रक्रिया को कम आंकने की उनकी आदत ने समिति के लिए उन्हें गंभीरता से विचार करना राजनीतिक रूप से असंभव बना दिया।

    9. समिति को अतीत की शर्मिंदगी का डर

    वियतनाम युद्ध के दौरान किसिंजर, रोहिंग्या संकट से पहले सू की - नोबेल समिति अधिक सतर्क हो गई है। ट्रंप को पुरस्कार देने से पुरस्कार के वैश्विक मजाक में बदलने का खतरा था। संभावित प्रतिक्रिया उनके पक्ष में किसी भी तर्क पर भारी पड़ी।

    10. नोबेल परिणामों से कहीं अधिक, मूल्यों के बारे में है

    चाहे वे कितने भी समझौते कर लें या कितने भी युद्ध समाप्त करने का दावा कर लें, नोबेल उनकी पहुंच से बाहर ही रहेगा। ट्रंप नोबेल को एक प्रमाण मानते हैं। एक ऐसा दर्पण जो दुनिया को उनकी महानता का प्रतिबिंब दिखाता है। लेकिन नोबेल कोई दर्पण नहीं है। यह एक नैतिक दिशासूचक है। और जब तक उनकी राजनीति विपरीत दिशा में जाती रहेगी, यह एकमात्र ऐसा पुरस्कार रहेगा जिसे वे नहीं जीत सकते।

     

     

     

     

     