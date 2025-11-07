शी चिनफिंग की हंसती हुई तस्वीरें चीन में जारी क्यों नहीं की जाएंगी? ये है वजह

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ज्यादातर मौकों पर एक साधारण सी मुस्कान के साथ देखे जाते हैं। शायद ही उनकी कोई ऐसी तस्वीर हो जो खिलखिलाते हुए हंसते हुए हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की सरकार ने, सरकारी मीडिया के साथ मिलकर, गंभीरता की अपनी छवि बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से इतर, चीनी राष्ट्रपति ने बुसान में अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान सोयाबीन, फेंटेनाइल, दुर्लभ मृदा खनिजों और कंप्यूटर चिप्स जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

इस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जो शी जिनपिंग का एक अलग रूप दिखाती हैं। तस्वीरों में दोनों नेता एक-दूसरे के सामने बैठे हैं और उनके बगल में उनके अधिकारी बैठे हैं। शी जिनपिंग, ट्रंप द्वारा पकड़े गए एक कागज़ को देखकर आंखें बंद किए मुस्कुरा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी उनके बगल में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले महीने, रॉयटर के एक वीडियो में चीनी नेता को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के साथ उपहारों का आदान-प्रदान करते हुए मजाक करते हुए दिखाया गया था। ली ने उन्हें शतरंज के खेल गो के लिए एक लकड़ी का बोर्ड और चीन में बने दो श्याओमी फोन दिए थे।