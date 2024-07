अमेरिका में कौन होगा अगला राष्ट्रपति? प्रसिद्ध ज्योतिषी ने की भविष्यवाणी, बाइडन पर एकदम सटीक निकला था दावा

आने वाले समय में बाइडन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें स्वास्थ्य संकट से भी जूझना पड़ सकता है। दरअसल, प्लूटो उनके सूर्य पर है। यह कहना है ज्योतिषी एमी ट्रिप का।

ज्योतिषी एमी ट्रिप ने कहा कि ग्रह-नक्षत्रों के मुताबिक आने वाला समय कठिन हो सकता है। अमेरिका में राजनीतिक अशांति अधिक देखने को मिल सकती है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अमेरिका में अगस्त का महीना कठिन हो सकता है।

Kamala Harris will be 60 in 4 years. I see her running for President in 2024 since this coincides with her Saturn return.— starheal (@starheal) August 11, 2020

If Biden is made to step down (because he won’t on his own) it will be at the Capricorn Full Moon at 29° Capricorn. Capricorn rules the government and old age. 29° is an ending.— starheal (@starheal) July 11, 2024