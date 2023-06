John Kirby: बांध फटने के लिए यूक्रेन और रूस ने एक-दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, 'अमेरिका कर रहा ठोस सबूत की तलाश'

वाशिंगटन, एएनआई। रूस के कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन में एक नोवा कखोव्का बांध और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ढह गया, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी और बड़े पैमाने पर तबाही का डर पैदा हो गया। नोवा कखोव्का बांध के विनाश पर यूएस एनएससी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम उस विनाश (यूक्रेन में नोवा कखोव्का बांध विनाश) के प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जिसके कारण यूक्रेन में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है और हजारों यूक्रेनी लोगों को निकाला गया है।

US | We are closely monitoring the impact of that destruction ( Nova Kakhovka dam destruction in Ukraine ) which has triggered massive flooding in Ukraine and resulted in the evacuation of thousands of Ukrainian. We know there are casualties including 'likely many deaths' in the… pic.twitter.com/64iMpmpqWh