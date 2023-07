'भारत के साथ पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं अमेरिका के संबंध', व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी के US दौरे को बताया सफल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा के लगभग एक महीने बाद व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। जीन-पियरे ने कहा कि हम बहुत आशावादी हैं क्योंकि यह हमारे दीर्घकालिक भविष्य और भारत के साथ संबंधों से संबंधित है। हमारा मानना ​​है कि यह आगे भी जारी रहेगा।

व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी के US दौरे को बताया सफल (फाइल फोटो)

वाशिंगटन, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा के लगभग एक महीने बाद व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। 'पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा थी महत्वपूर्ण' व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने बताया कि पिछले महीने संपन्न हुई पीएम मोदी की यात्रा बेहद सफल और महत्वपूर्ण थी। भारत के साथ संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमने कई प्रमुख लक्ष्यों की घोषणा की है। उनमें से कुछ को क्रियान्वित किया जा रहा है। जीन-पियरे ने कहा कि हम बहुत आशावादी हैं क्योंकि यह हमारे दीर्घकालिक भविष्य और भारत के साथ संबंधों से संबंधित है। हमारा मानना ​​है कि यह आगे भी जारी रहेगा। I2U2 का भविष्य अभी भी मजबूत है- व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस का कहना है कि I2U2 का भविष्य अभी भी मजबूत है और भारत के साथ संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस नए समूह में अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह पहले से ही चार देशों के बीच साझेदारी को गहरा कर रहा है। इसलिए हम वास्तव में उस भविष्य की संभावनाओं के बारे में उत्साहित हैं और इसलिए इससे अधिक साझा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर गए थे पीएम मोदी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया।

Edited By: Mohd Faisal