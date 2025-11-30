ट्रंप के 'एयरस्पेस बंद' करने की घोषणा को वेनेजुएला ने कहा धमकी, एयरलाइंस ने रोकी उड़ानें; बढ़ा तनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर के एयरस्पेस को पूरी तरह बंद मानने की अपील की, जिसके बाद वेनेजुएला ने इसे औपनिवेशिक धमकी बताया। इस बयान ने क्षेत्र में पहले से जारी सैन्य गतिविधियों और राजनीतिक खींचतान को और तीखा कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डोनल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास का पूरा हवाई क्षेत्र बंद मानें। उन्होंने यह संदेश एयरलाइंस, पायलटों, ड्रग तस्करों और मानव तस्करों को संबोधित करते हुए ट्रुथ सोशलपर डाला। व्हाइट हाउस ने उनके बयान पर कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए यह साफ नहीं है कि यह कोई नई नीति है या सिर्फ पहले से चल रहे दबाव को बढ़ाने की कोशिश।

वेनेजुएला की सरकार ने ट्रंप के बयान को औपनिवेशिक धमकी बताया और कहा कि इससे उनके देश की संप्रभुता और हवाई सुरक्षा पर हमला होता है। विदेश मंत्रालय ने इस बयान को एकतरफा और शत्रुतापूर्ण कदम बताया। एयरलाइंस ने उड़ानें रद की वेनेजुएला ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेज़ुएला प्रवासियों की द्विसाप्ताहिक डिपोर्टेशन फ्लाइट्स रोक दी हैं। इस साल अब तक 13000 से ज्यादा वेनेजुएलावासियों को वापिस भेजा गया है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने वेनेजुएला के लिए उड़ानें रद करनी शुरू कर दी हैं। FAA ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि देश के आसपास सैन्य गतिविधि बढ़ी हुई है, इसलिए सावधानी से उड़ान भरें।

FAA का अधिकार क्षेत्र अमेरिका तक सीमित होता है, लेकिन वह दुनिया भर में खतरनाक क्षेत्रों पर पायलटों को चेतावनी जारी करता है। FAA और ICAO दोनों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया। वेनेजुएला पर अमेरिकी दबाव और सैन्य गतिविधि तेज ट्रंप प्रशासन लंबे समय से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका मादुरो को मान्यता प्राप्त नेता नहीं मानता और उन पर ड्रग-तस्करी से जुड़े आरोप भी हैं। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास बॉम्बर फ्लाइट्स की हैं और देश के पास अमेरिकी विमानवाहक पोत USS Gerald R. Ford को तैनात किया है। यह ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर का हिस्सा है, जिसमें लगभग 12 नौसेना जहाज और 12000 सैनिक शामिल हैं।

इस क्षेत्र में अमेरिकी हमलों में सितंबर से अब तक 80 से अधिक लोग मारे गए हैं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ द्वारा एक स्ट्राइक में सभी संदिग्धों को मारने का कथित मौखिक आदेश देने पर अमेरिकी सीनेट ने जांच की घोषणा की है।