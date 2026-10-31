अमेरिका: कैलिफोर्निया के हैलोवीन स्टोर में गोलीबारी में 1 की मौत, 6 घायल; हमलावर फरार

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित फेयरफील्ड शहर में शुक्रवार रात एक शॉपिंग मॉल के अंदर गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोलानो टाउन सेंटर मॉल में बने स्पिरिट हैलोवीन स्टोर में हुई।

इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में से कम से कम तीन लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

त्योहार की पूर्व संध्या पर हुआ हमला

रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला हैलोवीन त्योहार की पूर्व संध्या पर हुआ। जिस स्टोर में गोलीबारी हुई, वहां हैलोवीन के त्योहार से जुड़ी पोशाकें और सजावट का सामान बेचा जाता है।

फेयरफील्ड पुलिस विभाग ने बताया कि स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:30 बजे गोली चलने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सभी सातों पीड़ितों को गोलियां लगी थीं। छह घायल लोगों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

संदिग्ध हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस फेयरफील्ड के पुलिस प्रमुख डैन मार्शल ने शुक्रवार देर रात पत्रकारों को बताया कि पुलिस संदिग्ध आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने पीड़ितों की पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी अभी साझा नहीं की है।