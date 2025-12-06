भारत से अमेरिका वाया कनाडा, तस्करी के आरोप में अमेरिकी महिला गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। अमेरिका की 42 वर्षीय महिला पर अंतरराष्ट्रीय तस्करी षड्यंत्र में भूमिका को लेकर आरोप लगाया गया है। इस तस्करी में मुख्य रूप से भारत के लोगों को कनाडा से सीमा पार कराकर अवैध रूप से अमेरिका लाया जाता था।

न्यूयार्क के प्लैट्सबर्ग की स्टेसी टेलर इस सप्ताह अभियोग के लिए पेश हुई। उनपर आरोप है कि वो भारतीयों की अमेरिका में तस्करी करवाती थीं। महिला पर क्या हैं आरोप? अदालती रिकार्ड के अनुसार, सीमा गश्ती एजेंटों ने जनवरी में क्यूबेक सीमा के पास टेलर के वाहन को रोका था। जांच करने पर चार विदेशी नागरिक मिले थे। उनमें से तीन भारतीय और एक कनाडाई नागरिक था। वे अवैध रूप से अमेरिका-कनाडाई सीमा पार कर गए थे।

फोन में मिले सबूत जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने टेलर के सेलफोन की जांच की, तो उन्हें ऐसे टेक्स्ट संदेश मिले जिनसे संकेत मिलता था कि वह पहले के दिनों में कई अन्य तस्करी के कामों में शामिल थी। महिला के खिलाफ 4 मामले दर्ज अभियोग के अनुसार, टेलर पर अन्य लोगों के साथ मिलकर विदेशी तस्करी में शामिल होने का षडयंत्र रचने और लाभ के लिए विदेशी तस्करी के चार मामलों में आरोप लगाया गया है, जिनमें से तीन मामले दूसरे अपराध के हैं।