तनाव के बीच 15 दिन में दूसरे अमेरिकी मंत्री का चीन दौरा, इन मुद्दों पर रहेगा वित्त मंत्री जेनेट येलेन का फोकस

अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन गुरुवार को अपनी बहुप्रतीक्षित चीन यात्रा करेंगी। यह दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए की जा रही है। इससे पहले पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी दो दिवसीय चीन की यात्रा की थी। इस दौरान वह चीनी अधिकारियों और चीन में कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी।

तनाव कम करने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन करेंगी चीन की यात्रा (फोटो एएफपी)

वाशिंगटन, एपी। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन गुरुवार को अपनी बहुप्रतीक्षित चीन यात्रा करेंगी। यह दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए की जा रही है। इससे पहले पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी दो दिवसीय चीन की यात्रा की थी। उस दौरान दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने की बात कही थी। ब्लिंकन से चीनी राष्ट्रपति ने भी मुलाकात की थी। नौ जुलाई तक चीन में रहेंगी येलेन येलेन चीन में नौ जुलाई तक रहेंगी। इस दौरान वह चीनी अधिकारियों और चीन में कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। उनकी यात्रा में भी इस बात पर जोर होगा कि दोनों देशों के बीच वार्ता को बढ़ाया जाए। साझा हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कई मायनों में अहम है अमेरिकी वित्त मंत्री की चीन यात्रा अमेरिकी वित्त मंत्री की यात्रा वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और चीन की ओर से रूस को यूक्रेन युद्ध में समर्थन पर केंद्रित होगा। येलेन की यात्रा उस समय हो रही है, जब बाइडन एक कार्यकारी आदेश जारी करने पर विचार कर रहे हैं जो अमेरिकी कंपनियों की ओर से किए जा रहे कुछ विदेशी निवेशों पर नियमों को कड़ा करेगा। यह चीन की उन प्रौद्योगिकियों को हासिल करने की क्षमता को सीमित करने के लिए उठाया जा रहा है, जो उसकी सैन्य शक्ति को बढ़ा सकती हैं। US ने नागरिकों को चीन की यात्रा से पहले विचार करने को कहा अमेरिका ने मनमाने कानून प्रवर्तन, देश से बाहर जाने पर प्रतिबंधों और गलत हिरासत के जोखिम को देखते हुए नागरिकों को चीन की यात्रा पर जाने से पहले पुनर्विचार करने की सलाह दी है। यह एडवाइजरी हांगकांग और मकाउ की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए भी है। हालांकि, सलाह में किसी मामले का उदाहरण नहीं दिया गया है, लेकिन यह 78 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को मई में जासूसी के आरोप में चीन में आजीवन कारावास की सजा के बाद जारी की गई है। एडवाइजरी में क्या कहा? एडवाइजरी में कहा गया है कि चीन सरकार मनमाने ढंग से स्थानीय कानूनों को लागू करती है, जिसमें कानून के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के बिना अमेरिकी नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों पर देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध जारी करना शामिल है।

Edited By: Mohd Faisal