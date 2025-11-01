फिर परमाणु परीक्षण शुरू करेगा अमेरिका, ट्रंप ने बताई वजह; रूस के लिए चिंता की बात?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के परीक्षण करने के कारण अमेरिका को भी ऐसा करना होगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि वेनेजुएला पर हमले की उनकी कोई योजना नहीं है और कनाडा के साथ व्यापार वार्ता भी शुरू नहीं होगी। अमेरिका ने 33 सालों से परमाणु परीक्षण रोक रखे थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षणों को दोबारा शुरू करेगा। हालांकि, उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या ये परीक्षण शीत युद्ध काल के दौरान होनेवाले परंपरागत भूमिगत परमाणु परीक्षण होंगे।
मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन हम परीक्षण करेंगे। पाम बीच, फ्लोरिडा जाते समय एयरफोर्स वन विमान में ट्रंप ने कहा कि बाकी देश कर रहे हैं। अगर वे कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। बता दें कि अमेरिका ने 33 सालों से परमाणु परीक्षण रोक रखे थे।
उत्तर कोरिया ने 2017 में आखिरी बार परीक्षण किए थे
उत्तर कोरिया को छोड़कर किसी भी देश ने पिछले 25 सालों में परमाणु परीक्षण नहीं किए हैं। उत्तर कोरिया ने 2017 में आखिरी बार ये परीक्षण किए थे। कनाडा से बात नहीं करेंगे ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू नहीं होगी। ओंटारियो प्रांत में एक विज्ञापन को लेकर पिछले हफ्ते उन्होंने बातचीत स्थगित कर दी थी।
वेनेजुएला पर हमले की तैयारी नहीं
ट्रंप ने यू-टर्न लेते हुए स्पष्ट किया है कि वेनेजुएला पर हमले की उनकी कोई योजना नहीं है। उन्होंने पहले कहा था कि अमेरिका ड्रग तस्करी से निपटने के लिए वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में भारी सैन्य जमावड़ा कर रखा है। ट्रंप के बयान से ये स्पष्ट नहीं है कि क्या वह भविष्य में भी वेनेजुएला पर हमला नहीं करेंगे।
(न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
