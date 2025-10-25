US News: चेहरा पहचान तकनीक का विस्तार करेगा अमेरिका, दूसरे देश के नागरिकों पर रखेगा कड़ी नजर

रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिका वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने और पासपोर्ट धोखाधड़ी से निपटने के लिए देश में प्रवेश करने और छोड़ने वाले गैर-नागरिकों पर नजर रखने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक के इस्तेमाल का विस्तार करेगा।

एक नए नियम के तहत अमेरिकी सीमा प्राधिकारियों को हवाई अड्डों, बंदरगाहों, भूमि क्रॉसिंगों और किसी भी अन्य प्रस्थान बिंदु पर गैर-नागरिकों की तस्वीरें लेने की आवश्यकता होगी, जो पहले के पायलट कार्यक्रम का विस्तार है।

26 दिसंबर से लागू होने वाले इस नियम के तहत प्राधिकारी अन्य बायोमीट्रिक्स, जैसे फिंगरप्रिंट या डीएनए की मांग कर सकते हैं।

14 से कम और 79 से अधिक उम्र वालों पर भी आएंगे दायरे में

यह नियम सीमा अधिकारियों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए भी चेहरे की पहचान तकनीक का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। अबतक ये इससे मुक्त हैं। ये सख्त नियम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध आव्रजन पर नकेल कसने के व्यापक प्रयास को दर्शाते हैं।