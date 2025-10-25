Language
    US News: चेहरा पहचान तकनीक का विस्तार करेगा अमेरिका, दूसरे देश के नागरिकों पर रखेगा कड़ी नजर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    अमेरिका वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने और पासपोर्ट धोखाधड़ी से निपटने के लिए देश में प्रवेश करने और छोड़ने वाले गैर-नागरिकों पर नजर रखने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक के इस्तेमाल का विस्तार करेगा।26 दिसंबर से लागू होने वाले इस नियम के तहत प्राधिकारी अन्य बायोमीट्रिक्स, जैसे फिंगरप्रिंट या डीएनए की मांग कर सकते हैं।

    Hero Image

    अमेरिका दूसरे देश के नागरिकों पर नजर रखने के लिए चेहरा पहचान तकनीक का विस्तार करेगा (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिका वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने और पासपोर्ट धोखाधड़ी से निपटने के लिए देश में प्रवेश करने और छोड़ने वाले गैर-नागरिकों पर नजर रखने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक के इस्तेमाल का विस्तार करेगा।

     

    एक नए नियम के तहत अमेरिकी सीमा प्राधिकारियों को हवाई अड्डों, बंदरगाहों, भूमि क्रॉसिंगों और किसी भी अन्य प्रस्थान बिंदु पर गैर-नागरिकों की तस्वीरें लेने की आवश्यकता होगी, जो पहले के पायलट कार्यक्रम का विस्तार है।

     

    26 दिसंबर से लागू होने वाले इस नियम के तहत प्राधिकारी अन्य बायोमीट्रिक्स, जैसे फिंगरप्रिंट या डीएनए की मांग कर सकते हैं।

     

    14 से कम और 79 से अधिक उम्र वालों पर भी आएंगे दायरे में

    यह नियम सीमा अधिकारियों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए भी चेहरे की पहचान तकनीक का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। अबतक ये इससे मुक्त हैं। ये सख्त नियम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध आव्रजन पर नकेल कसने के व्यापक प्रयास को दर्शाते हैं।

    रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा की सुरक्षा के लिए संसाधनों में इजाफा किया है। साथ ही उन्होंने वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने वाले लोगों की संख्या कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं। अमेरिकी हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान के बढ़ते इस्तेमाल ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है, जो अतिक्रमण और गलतियों को लेकर ¨चतित हैं।