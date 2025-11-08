ट्रप का एक और बड़ा फैसला, दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करेगा अमेरिका; ये है वजह

एपी, वाशिंगटन। अमेरिका इस साल होने जा रहे दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करेगा। इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लेगा। ट्रंप ने इसका कारण दक्षिण अफ्रीकी में श्वेत किसानों के साथ होने वाले कथित दुर्व्यवहार को बताया है।

पहले सम्मेलन में वेंस होने वाले थे शामिल ट्रंप पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वह दुनिया की अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इसमें शामिल होना था, लेकिन वेंस की योजनाओं से परिचित एक व्यक्ति ने, जिसे उनके कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वेंस अब शिखर सम्मेलन के लिए वहां नहीं जाएंगे।

ट्रंप ने अफ्रीका पर लगाए यह आरोप ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर कहा, कि यह पूरी तरह से अपमानजनक है कि जी-20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अपने पोस्ट में ट्रंप ने अफ्रीकी लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का हवाला दिया, जिसमें हिंसा और मौत के साथ-साथ उनकी जमीन और खेतों को जब्त करना भी शामिल है।

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत अफ्रीकन किसानों को सताने और उन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कहा है कि वह भेदभाव के आरोपों से आश्चर्यचकित है, क्योंकि देश में श्वेत लोगों का जीवन स्तर सामान्यतः अश्वेत निवासियों की तुलना में बहुत अधिक है, जबकि श्वेत अल्पसंख्यक शासन की रंगभेद प्रणाली की समाप्ति के तीन दशक से भी अधिक समय बीत चुका है।

राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ट्रंप के आरोपों को बताया झूठा देश के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप को बताया है कि अफ्रीकी लोगों के साथ कथित भेदभाव और उत्पीड़न की जानकारी पूरी तरह से झूठी है।