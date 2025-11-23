घर में बंद किया, भूखा रखा... अमेरिका में एक बच्ची के साथ पिता की ऐसी बेरहमी कि हो गई कुपोषित 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ओनेडा में एक परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर बच्चे की लगातार अनदेखी का आरोप लगाया गया है। 14 साल की लड़की बहुत ज्यादा कुपोषित पाई गई, जिसका वजन सिर्फ 35 पाउंड रह गया।

अगस्त 2025 में उसके पिता के इमरजेंसी सर्विस को फोन करने के बाद वह लड़की कोमा में मिली। डॉक्टरों ने बताया कि उसके कई अंग फेल हो गए थे और उसे एक हड्डियों का ढांचा बताया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को शुरू में डर था कि वह नहीं बचेगी।

क्या है मामला? मेट्रो की रिपोर्ट में कोर्ट के दस्तावेज के हवाले से बताया गया कि माना जाता है कि यह गलत व्यवहार 2020 में शुरू हुआ था। लड़की को कथित तौर पर बिना गद्दे वाले एक बंद कमरे में रखा गया था, उसे नंगे फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया गया था और उसे रेगुलर खाना, पानी और बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई थी। घर के बाकी लोग बहुत मोटे बताए गए लेकिन उसे भूखा रखा गया। कथित तौर पर उसके कमरे पर नजर रखने के लिए एक कैमरे का इस्तेमाल किया गया था।

खुलकर बोलने की भी नहीं थी इजाजत यह भी पाया गया कि परिवार के सदस्य उसे "डमी" और "स्टुपिड" जैसे नामों से बुलाते हुए, उसे बेइज्जत करने वाले टेक्स्ट मैसेज भेजते थे। उसे सालों तक बाहर खेलने या खुलकर बोलने की इजाजत नहीं थी। आरोपियों ने एक-दूसरे से कहा कि "उसे सिर्फ खास समय पर पानी दें" और "उसे अपने कमरे से बिल्कुल बाहर न निकलने दें"।

मेडिकल स्टाफ ने बताया कि उसे मल्टीऑर्गन डिसफंक्शन है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत, दिल की समस्याएं, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और दूसरी दिक्कतें शामिल हैं। जब तक वह खुद से खाना नहीं खा सकती, तब तक उसे फीडिंग ट्यूब से खाना खिलाया जाता रहा।

लड़की के पिता ने क्या दावा किया? लड़की के पिता वाल्टर गुडमैन III ने दावा किया कि वह ऑटिस्टिक थी और उसे ईटिंग डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वह खाना खाने से मना कर देती थी। हालांकि, हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि भर्ती होने के बाद उसने बड़े चाव से खाया। लड़की ने स्टाफ को यह भी बताया कि अगर वह बहुत ज्यादा खा लेती थी तो उसके पिता गुस्सा हो जाते थे।