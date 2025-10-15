नशा तस्करी करने वाली वेनेजुएला की नाव पर अमेरिका का हमला, छह लोगों की मौत; ट्रंप ने कही ये बात

एपी, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की समुद्री सीमा में ड्रग्स लदी एक और छोटी नाव को मार गिराया है।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया ट्रुथसोशल पर लिखा कि नाव में सवार छह ड्रग्स आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

बता दें कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत कैरेबियन सागर में ये पांचवी घातक कार्रवाई थी। हालांकि, इस मुद्दे ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ-साथ ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के भी सदस्यों में झुंझलाहट बढ़ा दिया है।