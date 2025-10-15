Language
    नशा तस्करी करने वाली वेनेजुएला की नाव पर अमेरिका का हमला, छह लोगों की मौत; ट्रंप ने कही ये बात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की समुद्री सीमाम में ड्रग्स लदी एक और छोटी नाव को मार गिराया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया ट्रुथसोशल पर लिखा कि नाव में सवार छह ड्रग्स आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

    नशा तस्करी करने वाली वेनेजुएला की नाव पर अमेरिका का हमला (फोटो- रॉयटर)

    एपी, वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की समुद्री सीमा में ड्रग्स लदी एक और छोटी नाव को मार गिराया है।

    उन्होंने इंटरनेट मीडिया ट्रुथसोशल पर लिखा कि नाव में सवार छह ड्रग्स आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

    बता दें कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत कैरेबियन सागर में ये पांचवी घातक कार्रवाई थी। हालांकि, इस मुद्दे ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ-साथ ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के भी सदस्यों में झुंझलाहट बढ़ा दिया है।

    कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने व्हाइट हाउस से इन हमलों की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये हमले अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं।