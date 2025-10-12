अमेरिका में शटडाउन से हजारों लोग हुए बेरोजगार, 4200 से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में शनिवार को शटडाउन 11वें दिन में प्रवेश कर गया। सत्ताधारी रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच कायम गतिरोध दूर न होने से आम अमेरिकी नागरिक को इसकी तपिश महसूस होने लगी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि व्यापक छंटनी के नए दौर के तहत 4200 से ज्यादा संघीय कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

ट्रेजरी विभाग, स्वास्थ्य एजेंसी, आंतरिक राजस्व सेवा और शिक्षा, वाणिज्य और होमलैंड सिक्योरिटी के साइबरसिक्योरिटी डिविजन के कर्मचारियों पर गाज गिरी है। न्याय विभाग के मुताबिक अब तक ट्रेजरी विभाग के 1400 और स्वास्थ्य एवं मानवीय सेवा विभाग के 1100 कर्मचारियों ने मुकदमे दायर किए हैं। दर्जनों सीडीसी (सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन) कर्मचारियों को छंटनी की बाबत जानकारी दे दी गई। इनमें बीमारी जासूस, ऊंची रैंक वाले विज्ञानी और विभाग के वॉशिंगटन कार्यालय का पूरा अमला शामिल है। इनकी सटीक संख्या के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है।

कर्मचारियों को ईमेल के जरिये उनको निकाले जाने की सूचना दी गई। लेआफ नोटिसों पर स्वास्थ्य एवं मानवीय सेवा विभाग के चीफ ह्यूमन कैपिटल आफिसर टाम नैगी के हस्ताक्षर हैं। लोगों के लिए जरूरी मेडिकल सर्विस, जैसे डायबिटीज मॉनिटरिंग और टेलीहेल्थ सत्र को बंद या स्थगित कर दिया गया है। बुजुर्ग नागरिकों को करियर काउंसलिंग और क्षेत्रीय लाभकारी कार्यालयों तक पहुंच नहीं दी जा रही है।

करदाताओं को टैक्स फाइलिंग की समयसीमा बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ही आइआरएस ग्राहक सेवा एजेंट काम कर रहे हैं। देश के तमाम फल और सब्जी उगानेवाले किसानों को अगले साल की फसल की योजना बनाने में बाधाएं आ रही हैं क्योंकि उनको संघीय वित्तीय सहायता मिलने पर अनिश्चितता कायम है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में संघीय कर्मचारियों को वेतन मिला, जो उनका आखिरी भी हो सकता है। वहीं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच बना गतिरोध दूर होने का नाम नहीं ले रहा है।

ट्रंप ने दबाव की हर कोशिश करके देख ली, डेमोक्रेट राज्यों और शहरों की फंडिंग रोक दी गई और चेतावनी दी गई कि संघीय नौकरशाही में भी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ असर होता दिख नहीं रहा। डेमोक्रेट सांसद अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत 2.4 करोड़ स्वास्थ्य बीमा उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।