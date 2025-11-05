Language
    अमेरिका में शटडाउन के 35 दिन पूरे, हवाई सेवाएं ठप होने का खतरा; ट्रंप के परिवहन मंत्री ने खड़े किए हाथ

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि संघीय सरकार का बंद एक और सप्ताह जारी रहता है तो इससे ''बड़े पैमाने पर अराजकता'' पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्से को हवाई यातायात के लिए बंद करने पर बाध्य होना पड़ सकता है। यह एक कठोर कदम है, जिससे अमेरिकी विमानन व्यवस्था चरमरा सकती है।

    अमेरिका में शटडाउन के 35 दिन पूरे, हवाई सेवाएं ठप होने का खतरा (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि संघीय सरकार का बंद एक और सप्ताह जारी रहता है तो इससे ''बड़े पैमाने पर अराजकता'' पैदा हो सकती है।

    अमेरिकी विमानन व्यवस्था चरमरा सकती है

    उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्से को हवाई यातायात के लिए बंद करने पर बाध्य होना पड़ सकता है। यह एक कठोर कदम है, जिससे अमेरिकी विमानन व्यवस्था चरमरा सकती है।

     शटडाउन के कारण हवाई यात्रा करना बेहद जोखिम भरा

    डफी ने दोहराया कि यदि ऐसा लगा कि शटडाउन के कारण हवाई यात्रा करना बेहद जोखिम भरा हो जाएगा तो वे अमेरिकी विमानन प्रणाली को बंद कर देंगे, क्योंकि अब हम नहीं संभाल सकते।

    उन्होंने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि व्यापक फ्लाइट विलंब और बड़े पैमाने पर टिकट रद कराने के मामले बढ़ सकते हैं। अमेरिका में शटडाउन मंगलवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गया। बता दें कि 2019 में भी शटडाउन 35 दिनों तक जारी रहा था।

     32 लाख हवाई यात्रियों पर असर

    शटडाउन की वजह से 32 लाख हवाई यात्रियों पर असर पड़ा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की बेतहाशा कमी की वजह से दिक्कत बढ़ रही है।

    एफएए एडमिनिस्ट्रेटर ब्रायन बेडफोर्ड ने एक न्यूज चैनल को बताया कि 30 हवाई अड़्डों पर 40 प्रतिशत तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की कमी है। पूरे देश की हवाई सेवाएं 13 हजार ट्रैफिक कंट्रोलर और 50 हजार परिवहन सुरक्षा प्रशासन अधिकारी के भरोसे काम कर रही है।

    वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन हवाई अड्डे पर बम की धमकी, सभी उड़ानें रोकीं

    एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि अधिकारी वाशिंगटन डीसी क्षेत्र में रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान में बम होने की कथित धमकी की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा प्रोटोकाल के अनुसार विमान को हवाई क्षेत्र के एक अलग-थलग इलाके में ले जाया गया।

    अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी क्योंकि वे चल रही जांच के विवरण पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकते थे।

    मेट्रोपालिटन वाशिंगटन एयरपो‌र्ट्स अथॉरिटी के एक प्रवक्ता के अनुसार, प्रभावित यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के यात्रियों को विमान से उतारकर बस से टर्मिनल तक पहुंचाया गया और बाकी सभी हवाई यातायात रोक दिया गया।

    सभी सवालों को एफबीआइ को सौंप दिया

    यूनाइटेड एयरलाइंस के प्रवक्ता ने मंगलवार को सभी सवालों को एफबीआइ को सौंप दिया। मंगलवार दोपहर हवाई अड्डे के बाहर से उड़ान भरने वाली उड़ानों में औसत देरी का समय 51 मिनट था। अधिकतम देरी का समय दो घंटे से ज्यादा था।