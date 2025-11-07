अमेरिका में शटडाउन का भारी असर, न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, शिकागो समेत 40 हवाई अड्डों पर उड़ानें हो जाएंगी बंद

एपी, वाशिंगटन। अमेरिका में सरकारी शटडाउन दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। इस वजह से वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कमी के कारण हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी का क्रम जारी है। शटडाउन की वजह से अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स और शिकागो सहित लगभग 40 हवाई अड्डों पर शुक्रवार से उड़ानें बंद होने वाली हैं।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने कहा है कि वह यात्रा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 40 बड़े हवाई अड्डों से उड़ानों में कमी करेंगे। एफएए ने हवाई यातायात नियंत्रकों पर दबाव कम करने के लिए उड़ानों में कटौती लागू की है, जो सरकारी बंद के दौरान बिना वेतन के काम कर रहे हैं, और तेजी से काम बंद कर रहे हैं।

नियंत्रकों को पहले ही एक महीने का वेतन नहीं मिल पाया है और बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच शटडाउन के चलते अगले हफ्ते भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। एफएएपहले ही कई बार उड़ानों में देरी कर चुका है क्योंकि हवाई अड्डों या उसके अन्य प्रतिष्ठानो में नियंत्रकों की कमी है।

न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स और शिकागो हवाई अड्डों के साथ-साथ अमेरिका भर के केंद्र उन 40 हवाई अड्डों में शामिल हैं, जहां सरकारी शटडाउन के कारण शुक्रवार से उड़ानें कम हो जाएंगी।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि सैकड़ों, बल्कि हजारों उड़ानें रद हो सकती हैं। विमानन विश्लेषण फर्म सिरियम के अनुमान के अनुसार, इस कटौती का कुल मिलाकर 1,800 उड़ानें और 2,68,000 से ज्यादा सीटें हो सकती हैं।

यहां उन अमेरिकी हवाई अड्डों की सूची दी गई है जहां शुक्रवार से उड़ानें बंद हो जाएंगी...

1. अलास्का में एंकोरेज इंटरनेशनल

2. जॉर्जिया में हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल

3. मैसाचुसेट्स में बोस्टन लोगान इंटरनेशनल

4. मैरीलैंड में बाल्टीमोर/वाशिंगटन इंटरनेशनल

5. उत्तरी कैरोलिना में चार्लोट डगलस इंटरनेशनल

6. ओहियो में सिनसिनाटी/नॉर्दर्न केंटकी इंटरनेशनल

7. टेक्सास में डलास लव फील्ड

8. रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल वर्जीनिया में

9. कोलोराडो में डेनवर इंटरनेशनल

10. टेक्सास में डलास/फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल

11. मिशिगन में डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन वेन काउंटी

12. न्यू जर्सी में नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल

13. फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल/हॉलीवुड इंटरनेशनल

14. हवाई में होनोलूलू इंटरनेशनल

15. टेक्सास में ह्यूस्टन हॉबी

16. वर्जीनिया में वाशिंगटन डलेस इंटरनेशनल

17. टेक्सास में जॉर्ज बुश ह्यूस्टन इंटरकांटिनेंटल

18. इंडियानापोलिस इंटरनेशनल, इंडियाना

19. न्यूयॉर्क में जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल

20. लास वेगास में हैरी रीड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

21. कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल

22. न्यूयॉर्क में लागार्डिया हवाई अड्डा

23. फ्लोरिडा में ऑरलैंडो इंटरनेशनल

24. इलिनोइस में शिकागो मिडवे इंटरनेशनल

25. टेनेसी में मेम्फिस इंटरनेशनल

26. फ्लोरिडा में मियामी इंटरनेशनल

27. मिनेसोटा में मिनियापोलिस/सेंट पॉल इंटरनेशनल

28. कैलिफोर्निया में ओकलैंड इंटरनेशनल

29. कैलिफोर्निया में ओंटारियो इंटरनेशनल

30. इलिनोइस में शिकागो ओ'हेयर इंटरनेशनल

31. ओरेगन में पोर्टलैंड इंटरनेशनल

32. पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल

33. एरिजोना में फीनिक्स स्काई हार्बर इंटरनेशनल

34. कैलिफोर्निया में सैन डिएगो इंटरनेशनल

35. केंटकी में लुइसविले इंटरनेशनल

36. वाशिंगटन में सिएटल/टैकोमा इंटरनेशनल

37. कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल

38. यूटा में साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल

39. न्यू जर्सी में टेटरबोरो

40. फ्लोरिडा में टैम्पा इंटरनेशनल