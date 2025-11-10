US Shutdown: 2800 फ्लाइट्स रद, 10,000 से ज्यादा में देरी... अमेरिकी शटडाउन के चलते फ्लाइट सर्विस ठप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में अब तक के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का असर अब उड़ानों पर भी दिखने लगा है। रविवार 9 नवंबर को एयरलाइन्स ने 2800 फ्लाइट्स को रद किया वहीं 10,200 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। इस बीच यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

रॉयटर्स के अनुसार, ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले और भी बुरे हालात होने की चेतावनी दी है। थैंक्सगिविंग हॉलिडे अमेरिका के सबसे खास छुट्टियों में से एक है, जो इस साल 27 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन लाखों स्टूडेंट्स आमतौर पर ट्रैवेल करते हैं।

फ्लाइट्स में कटौती का तीसरा दिन

यह समस्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ की कमी की वजह से पैदा हुई है। सरकारी आदेश पर फ्लाइट्स में कटौती का यह तीसरा दिन था।

अमेरिकी सीनेट ने रविवार देर रात सरकारी शटडाउन खत्म करने के लिए एक बिल को आगे बढ़ाने के लिए वोट किया, जिससे सोमवार, 10 नवंबर को मार्केट खुलने से पहले अमेरिकी एयरलाइंस के शेयरों में तेजी आई।

यूनाइटेड एयरलाइंस ने प्री-मार्केट ट्रेडिंग में 1.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बढ़त बनाई, उसके बाद डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस दोनों में 1.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि अलास्का एयर में 1% की बढ़ोतरी हुई।

अमेरिकी शटडाउन का उड़ानों पर असर

रॉयटर्स के मुताबिक, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुरक्षा चिंताओं की वजह से 40 बड़े एयरपोर्ट पर शुक्रवार से रोजाना 4 प्रतिशत फ्लाइट्स को कम करने के निर्देश दी हैं। फ्लाइट्स में यह कमी मंगलवार को 6 प्रतिशत और फिर 14 नवंबर तक 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।