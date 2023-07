खाड़ी क्षेत्र में और युद्धपोत-नौसैनिक भेज रहा अमेरिका, रक्षा सचिव लायड आस्टिन ने तैनाती को दी मंजूरी

रक्षा सचिव लायड आस्टिन ने गुरुवार को यूएसएस बाटन उभयचर तत्परता समूह और 26वीं समुद्री अभियान इकाई की तैनाती को मंजूरी दे दी। अमेरिका की मध्य कमान ने कहा कि नौसैनिकों और युद्धपोतों की तैनाती क्षेत्र में ज्यादा लचीलापन और समुद्री क्षमता प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि इस माह की शुरुआत में ईरान ने होरमुज स्ट्रेट में तेल के दो टैंकरों पर कब्जा कर लिया था।

खाड़ी क्षेत्र में और युद्धपोत-नौसैनिक भेज रहा अमेरिका (फोटो: एएफपी)

