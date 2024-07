US President Election: 'उनके साथ काम करना सम्मान की बात', बाइडन के चुनावी रेस से बाहर होने पर और क्या बोले विदेश मंत्री ब्लिंकन?

एएनआई, वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एलान कर दिया कि वह राष्ट्रपति पद का आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस एलान के बाद अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनकी तारीफ की है और कहा कि पिछले 22 साल से उनके साथ काम करना एक सम्मान की बात है। ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन ने दुनिया भर में अमेरिकी नेतृत्व को बहाल किया और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धियां प्रदान कीं।

एक्स पर एक पोस्ट में एंटनी ब्लिंकन ने कहा, 'पिछले 22 सालों से @POTUS के लिए काम करना मेरे जीवन का सम्मान रहा है और रहेगा। उन्होंने दुनिया भर में अमेरिकी नेतृत्व को बहाल किया है और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।'मैं अगले छह महीनों में उनके साथ उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उत्सुक हूं।'

It has been — and remains —the honor of my life to work for @POTUS for the past twenty-two years. He has restored U.S. leadership around the world and delivered historic accomplishments as President. I look forward to building on that record with him over the next six months.