यूक्रेन के अनाज निर्यात पर रूस की रोक, अमेरिका बोला- इस फैसले से दुनियाभर में बढ़ेंगी खाद्य की कीमतें

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस काला सागर से अनाज निर्यात की अनुमति देने वाले समझौते से बाहर हो गया है। रूस के इस फैसले पर अब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने रूस के फैसले को अनुचित करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस की इस कार्रवाई का नतीजा यह होगा कि खाद्य पदार्थों को उन जगहों पर भेजना मुश्किल हो जाएगा।

US on Grain Export Deal: यूक्रेन के अनाज निर्यात पर रूस की रोक को अमेरिका ने बताया गलत (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

वाशिंगटन, एजेंसी। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस काला सागर से अनाज निर्यात की अनुमति देने वाले समझौते से बाहर हो गया है। रूस के इस फैसले पर अब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने रूस के फैसले को अनुचित करार दिया है। रूस के फैसले को अमेरिका ने बताया अनुचित अमेरिका ने सोमवार को रूस के युद्ध प्रभावित यूक्रेन से सुरक्षित रूप से अनाज निर्यात करने के समझौते से बाहर निकलने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह दुनिया के भूखे लोगों के लिए खाद्य कीमतों को बढ़ाएगा। क्या बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस की इस कार्रवाई का नतीजा यह होगा कि खाद्य पदार्थों को उन जगहों पर भेजना मुश्किल हो जाएगा, जहां इसकी सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस के इस फैसले से कीमतें बढ़ेंगी। ब्लिंकन ने कहा कि मुख्य बात यह है कि रूस का ये फैसला अनुचित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने फैसले पर दी प्रतिक्रिया वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस द्वारा काला सागर अनाज निर्यात पहल में अपनी भागेदारी समाप्त करने के निर्णय पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इस घोषणा से विश्व भर में भूख और ऊंची खाद्य कीमतों की मार झेल रहे करोड़ों लोगों के लिए जीवनरेखा भी खत्म हो गई है।

Edited By: Mohd Faisal