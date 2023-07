'भारत और अमेरिका के संबंध पहले से अधिक मजबूत', व्हाइट हाउस ने कहा- PM मोदी की यात्रा बेहद सफल रही

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने बताया कि पिछले महीने संपन्न हुई पीएम मोदी की यात्रा बेहद सफल और महत्वपूर्ण थी। भारत के साथ संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं और हमने कई प्रमुख लक्ष्यों की घोषणा की है। उनमें से कुछ को क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.