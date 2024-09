अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की छुट्टियों पर बवाल, 532 दिन अवकाश पर रहे; 4 साल में पूरा किया 48 वर्ष का कोटा

यह भी पढ़ें: कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति चुनाव में किसका साथ देंगे हिंदू संगठन? खुद ही बताया

Biden spent today — his 16th straight day on vacation — lounging on the beach.

He has spent a total of 532 days (40.3% of his presidency) on vacation.

Who's running the country? pic.twitter.com/YIStPQR3Vl— RNC Research (@RNCResearch) August 31, 2024