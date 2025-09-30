ट्रंप को चापलूसी पसंद है! गाजा शांति योजना पर पाक ने किया समर्थन तो US राष्ट्रपति ने की शहबाज शरीफ की तारीफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा शांति योजना का समर्थन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की सराहना की। उन्होंने दोनों नेताओं को अविश्वसनीय बताया और कहा कि पाकिस्तान इजरायल और हमास के बीच युद्ध खत्म करने के लिए व्हाइट हाउस के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर मुस्लिम और अरब देशों को भी धन्यवाद दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 'गाजा शांति योजना' का समर्थन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की।
ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान दोनो पाकिस्तानी नेताओं को 'अविश्वसनीय' बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही इजरायल और हमास के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर व्हाइट हाउस के 20 सूत्रीय प्रस्ताव का समर्थन करता रहा है।
ट्रंप ने आगे कहा कि, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ है। वे दोनों ही अद्भुत हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस समझौते पर पूरा विश्वास है। उन्होंने इस समझौते पर शत प्रतिशत सहमति जताई है।
मुस्लिम और अरब देशों को ट्रंप ने कहा 'थैंक यू'
ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर कई मुस्लिम और अरब देशों के 'जबरदस्त समर्थन' पर 'थैंक यू' कहा है। ट्रंप ने कहा कि,'इस प्रस्ताव को बनाने और इसका समर्थन करने के लिए मै कई अरब और मुस्लिम देशों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सऊदी अरब, कतर के अमीर, सयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन के किंग, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ कई बैठकें की जिसके बाद हम सभी ने माना की 'हम एक साथ हैं। '
गाजा को लेकर क्या है ट्रंप का नया एक्शन प्लान?
ट्रंप की नई 'गाजा शांति योजना' प्रस्ताव के तहत गाजा एक गैर कट्टरपंथी, आतंक मुक्त क्षेत्र होगा जो अपने पड़ोसियों के लिए ख़तरा पैदा नहीं करेगा। साथ ही इसका पुनर्विकास किया जाएगा। ट्रंप की इस नई योजना के अनुसार, 'अगर दोनों देश इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाएंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा।
अमेरिका के सामने क्यों फैला रहा है पाक?
हाल के दिनों में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। बीते गुरुवार को शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात की थी । ये मुलाकात अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद हुई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।