अमेरिका में पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी में सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक शेरिफ डिप्टी की मौत हो गई। सोमवार की सुबह रैंचो कुकामोंगा में एक हथियारबंद शख्स द्वारा एक महिला को धमकाने की सूचना मिली थी। जिसपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आरोपी ने डिप्टी पर गोली चला दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक पुलिस अधिकारी की पहचान डिप्टी एंड्रयू नूनेज के रूप में हुई है, जो छह साल तक विभाग में कार्यरत रहे थे। एक पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, उनके परिवार में उनकी दो साल की बेटी और एक गर्भवती पत्नी हैं।

कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या मुठभेड़ सोमवार दोपहर करीब 12:37 बजे हॉलीहॉक ड्राइव के 12300 ब्लॉक में शुरू हुई। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध ने गोली चलाई जिससे नुनेज़ की मौत हो गई और फिर वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया। पुलिस ने एजेंसियों की मदद से सदिग्ध का पीछा करना चाहा लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। बाद में इस मामले में एक विडियो शेयर किया गया जिसमे संदिग्ध को एक कार से टकराते हुए देखा गया।