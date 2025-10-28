Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेरिका में पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक और गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक शेरिफ डिप्टी की मौत हो गई। रैंचो कुकामोंगा में एक हथियारबंद शख्स ने एक महिला को धमकाया, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आरोपी ने डिप्टी पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी में सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक शेरिफ डिप्टी की मौत हो गई। सोमवार की सुबह रैंचो कुकामोंगा में एक हथियारबंद शख्स द्वारा एक महिला को धमकाने की सूचना मिली थी। जिसपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आरोपी ने डिप्टी पर गोली चला दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक पुलिस अधिकारी की पहचान डिप्टी एंड्रयू नूनेज के रूप में हुई है, जो छह साल तक विभाग में कार्यरत रहे थे। एक पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, उनके परिवार में उनकी दो साल की बेटी और एक गर्भवती पत्नी हैं।

    कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या

    मुठभेड़ सोमवार दोपहर करीब 12:37 बजे हॉलीहॉक ड्राइव के 12300 ब्लॉक में शुरू हुई। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध ने गोली चलाई जिससे नुनेज़ की मौत हो गई और फिर वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया। पुलिस ने एजेंसियों की मदद से सदिग्ध का पीछा करना चाहा लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। बाद में इस मामले में एक विडियो शेयर किया गया जिसमे संदिग्ध को एक कार से टकराते हुए देखा गया।

    आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी

    पुलिस के मुताबिक सदिग्ध को पकड़ा जा चुका है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसकी पहचान अभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताई है। इलाज के बाद उसपर हत्या का मुक़दमा चलाया जाएगा।