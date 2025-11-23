अमेरिका की शांति योजना पर जिनेवा में चर्चा, मार्को रुबियो ने US का रुख किया साफ
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि शांति योजना अमेरिका ने तैयार की है। योजना में डोनेस्क और लुहांस्क पर दावा छोड़ने, सेना कम करने जैसी शर्तें हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को 27 नवंबर तक का समय दिया है, जबकि जेलेंस्की ने कहा है कि शर्तें मानने से गौरव खो देंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में यूक्रेन युद्ध पर आए अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाग ले रहे हैं।
रूबियो ने पोलैंड के प्रधानमंत्री और दो अमेरिकी सीनेटरों के दावों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को दिया गया शांति योजना का मसौदा अमेरिका ने तैयार किया है। अमेरिका ने युद्ध खत्म कराने के उद्देश्य से यूक्रेन को 28 बिंदुओं की शांति योजना का मसौदा दिया है।
क्या हैं शर्तें?
इस मसौदे में यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान रूस के कब्जे में गए डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर से दावा छोड़ने, सेना का आकार कम करने, नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ने और युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय सेना को तैनात न करने जैसी शर्तें हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों वाली शांति योजना को मानने के लिए यूक्रेन को 27 नवंबर तक का समय दिया है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि इन शर्तों को मानने से यूक्रेन जमीन के साथ ही उसका गौरव भी खो देगा और अगर योजना नहीं स्वीकार की तो वह अमेरिका का सहयोग खो देगा। यह यूक्रेन के लिए मुश्किल समय है। जेलेंस्की ने यूक्रेन में खूनखराबा रोकने के लिए जिनेवा में हो रही कूटनीतिक पहल का स्वागत किया है।
