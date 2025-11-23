अमेरिका की शांति योजना पर जिनेवा में चर्चा, मार्को रुबियो ने US का रुख किया साफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में यूक्रेन युद्ध पर आए अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाग ले रहे हैं।

रूबियो ने पोलैंड के प्रधानमंत्री और दो अमेरिकी सीनेटरों के दावों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को दिया गया शांति योजना का मसौदा अमेरिका ने तैयार किया है। अमेरिका ने युद्ध खत्म कराने के उद्देश्य से यूक्रेन को 28 बिंदुओं की शांति योजना का मसौदा दिया है।

क्या हैं शर्तें ? इस मसौदे में यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान रूस के कब्जे में गए डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर से दावा छोड़ने, सेना का आकार कम करने, नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ने और युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय सेना को तैनात न करने जैसी शर्तें हैं।