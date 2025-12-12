ट्रंप प्रशासन प्रवासियों पर बढ़ा रहा दबाव, अमेरिकी अधिकारी जेल भेजने की दे रहे धमकी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों द्वारा कोलंबियाई परिवार वर्गास को निर्वासन स्वीकार करने या जेल और 6 वर्षीय बेटी से अलगाव का सामना करने की धमकी दिए जाने का मामला ट्रंप प्रशासन की सख्त आप्रवासन नीतियों का उदाहरण है।

टेक्सास के हिरासत केंद्र में बंद केली और येर्सन वर्गास ने मानव तस्करी के शिकार के रूप में वीजा आवेदन किया था, लेकिन 31 अक्टूबर के ईमेल में अधिकारियों ने निर्वासन आदेश न मानने पर 10 साल की जेल की धमकी दी। उन पर कोलंबिया जाने वाली उड़ानों में सवार होने का दबाव डाला जा रहा था।

उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि उन्होंने मानव तस्करी के शिकार के रूप में वीजा आवेदन जमा किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका जाते समय उन्हें मैक्सिको में गिरोह के सदस्यों द्वारा जबरन मजदूरी और जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने दबाव में आवेदन छोड़ दिया और नवंबर में कोलंबिया लौट गए। यह घटना दर्शाती है कि ट्रंप की 10 लाख वार्षिक निर्वासन लक्ष्य हासिल करने के लिए परिवार अलगाव और दुर्लभ कानूनी कार्रवाइयों जैसी आक्रामक रणनीतियों का सहारा लिया जा रहा है, भले ही आप्रवासियों के वैध दावे हों।

व्हाइट हाउस के टॉम होमैन ने इसे "कानूनी उपकरणों का उपयोग" बताया, जबकि वकीलों और पूर्व अधिकारियों ने इसे दबाव की रणनीति करार दिया। रॉयटर ने 16 आव्रजन वकीलों से बात की, जिनके पास सामूहिक रूप से सैकड़ों मुवक्किल हैं, और अन्य लोगों से भी बात की जिन्हें ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रवासियों को निर्वासन स्वीकार करने के लिए मजबूर करने हेतु अपनाई जा रही कठोर रणनीति के बढ़ते उपयोग की व्यापक जानकारी है।