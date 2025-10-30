TikTok पर अमेरिका का होगा पूरा नियंत्रण, चीन ने हस्तांतरण समझौते को मंजूरी दी

रॉयटर, वाशिंगटन। ट्रंप और चिनफिंग की मुलाकात को लेकर माना जा रहा था कि दोनों नेताओं की वार्ता के बाद टिक टॉक का भविष्य तय होगा। वहीं, अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि चीन ने टिकटॉक के हस्तांतरण को हरी झंडी दे दी है।

अमेरिकी सरकार ने इसके चीनी मालिक ByteDance से नियंत्रण छीनकर इसे अमेरिकी निवेशकों के हाथ में देने की मंजूरी दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को कहा कि चीन ने शॉर्ट वीडियो एप टिकटॉक के लिए हस्तांतरण समझौते को मंजूरी दे दी है, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में यह आगे बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने कोई अन्य विवरण नहीं दिया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीनी नेता शी चिनफिंग के साथ बैठक के बाद उन्होंने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से कहा कि कुआलालंपुर में हमने चीनी अनुमोदन प्राप्त करने के संदर्भ में टिक टॉक समझौते को अंतिम रूप दिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में यह आगे बढ़ेगा और हम अंततः इसका समाधान देखेंगे।