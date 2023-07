US News: भारतीय-अमेरिकी गीता राव गुप्ता बनीं 'एंबेसडर एट लार्ज', उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिलाई शपथ

वाशिंगटन, पीटीआई। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय-अमेरिकी गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए 'एंबेसडर एट लार्ज' पद की शपथ दिलाई। इस साल मई में अमेरिकी सीनेट में हुए मतदान में गुप्ता ने 47 के मुकाबले 51 मत हासिल किए गए, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लग गई थी।

Indian-American Geeta Rao Gupta sworn in as Ambassador-at-Large for Global Women's Issues

