    हाइपरसॉनिक, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलें और रेल गन से लैश... US नेवी ने 31 साल बाद की नए युद्धपोत बनाने की घोषणा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    अमेरिकी नौसेना 31 साल बाद बनाएगी नया युद्धपोत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी नौसेना 31 सालों के बाद पहली बार नए युद्धपोत बनाने की घोषणा कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नौसेना के लिए बड़े युद्धपोतों का निर्माण करने की साहसिक योजना का एलान करते हुए इसे एक बड़े गोल्डन फ्लीट की 'बैटलशिप' करार दिया है।

    ट्रंप के अनुसार, इस जहाज का नाम 'यूएसएस डिफायंट' होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के युग के आयोवा-क्लास बैटलशिप से लंबा और बड़ा होगा और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलें, रेल गन और उच्च शक्ति वाले लेजर जैसे अत्याधुनिक हथियार होंगे।

    अमेरिकी नौसेना 31 साल बाद बनाएगी नया युद्धपोत

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के अपने मार-ए-लागो रिजार्ट में कहा, 'अमेरिकी नौसेना के नए और बड़े युद्धपोत सबसे तेज, सबसे बड़े और अब तक के किसी भी युद्धपोत से सौ गुना अधिक शक्तिशाली होंगे।'

    वह इस नए युद्धपोत के डिजाइन में भी सीधे भूमिका निभाएंगे। ट्रंप ने नौसेना में युद्धपोतों की योजनाओं में देरी और बढ़ती लागत के चलते इसकी रीब्रांडिंग का मन बनाया। गोल्डन फ्लीट की शुरुआत दो युद्धपोतों से की जाएगी जो आगे चलकर 20-25 युद्धपोतों को बेड़ा बनाएगी। इसमें पहले चरण के युद्धपोतों को 'यूएसएस डिफायंट' कहा जाएगा।

    ट्रंप ने युद्धपोत को गोल्डन फ्लीट की 'बैटलशिप' बताया

    यह नई 'गाइडेड मिसाइल बैटलशिप' आयोवा-क्लास बैटलशिप के समान आकार की होगी लेकिन इसका वजन मौजूदा युद्धपोतों से आधा (लगभग 35,000 टन) होगा और इसमें 650 से 850 नाविकों के बीच बहुत छोटे क्रू होंगे। इसके प्राथमिक हथियार भी मिसाइलें होंगी, न कि बड़े नौसैनिक तोप।

    एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नए जहाज के लिए डिजाइन प्रयास अब चल रहे हैं और निर्माण की योजना 2030 के प्रारंभ में शुरू होगी। यह घोषणा एक महीने बाद आई है जब अमेरिकी नौसेना ने एक नए छोटे युद्धपोत के निर्माण की योजनाओं को रद कर दिया था।

    (न्यूज एजेंसी AP के इनपुट के साथ)