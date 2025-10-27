साजिश या महज हादसा...उधर आसियान के लिए निकले ट्रंप, इधर दक्षिण चीन सागर में दो अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण चीन सागर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां नियमित सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिकी नौसेना का एक लड़ाकू विमान और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये घटना उस समय हुई जब राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मलेन के लिए कुआलालंपुर की यात्रा पर थे।

अमेरिकी नौसेना के अनुसार, रविवार को दक्षिण चीन सागर में उनके दो सैन्य विमान हादसे का शिकार हुए। इसमें पहला हादसा एमएच-60आर सी हॉक हेलीकॉप्टर के साथ हुआ जो यूएसएस निमित्ज़ से नियमित अभियान चलाते समय दक्षिण चीन सागर में गिर गया।" नौसेना ने बताया की सर्च ऑपरेशन टीम ने हेलीकॉप्टर में सवार सभी तीन चालक दल के सदस्यों को बचा लिया।