साजिश या महज हादसा...उधर आसियान के लिए निकले ट्रंप, इधर दक्षिण चीन सागर में दो अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त
दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना का एक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना उस समय हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर की यात्रा पर थे। पहला हादसा एमएच-60आर सी हॉक हेलीकॉप्टर के साथ हुआ, जिसमें सभी चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया। इसके 30 मिनट बाद एक और लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके चालक दल के सदस्यों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण चीन सागर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां नियमित सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिकी नौसेना का एक लड़ाकू विमान और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये घटना उस समय हुई जब राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मलेन के लिए कुआलालंपुर की यात्रा पर थे।
दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त
अमेरिकी नौसेना के अनुसार, रविवार को दक्षिण चीन सागर में उनके दो सैन्य विमान हादसे का शिकार हुए। इसमें पहला हादसा एमएच-60आर सी हॉक हेलीकॉप्टर के साथ हुआ जो यूएसएस निमित्ज़ से नियमित अभियान चलाते समय दक्षिण चीन सागर में गिर गया।" नौसेना ने बताया की सर्च ऑपरेशन टीम ने हेलीकॉप्टर में सवार सभी तीन चालक दल के सदस्यों को बचा लिया।
सभी चालक दल के सदस्यों को बचाया गया
इस हादसे के लगभग 30 मिनट बाद उसी विमानवाहक पोत से नियमित अभियान के दौरान एक बोइंग AF/A-18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया। अमेरिकी नौसेना ने बताया की कि दोनों चालक दल के सदस्य सफलतापूर्वक विमान से बाहर निकाल लिया गया है। बता दें इस साल की शुरुआत में, मध्य पूर्व में ऑपरेशन करते समय दो अमेरिकी युद्धक विमान भी यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन विमानवाहक पोत से गिर गए थे।
South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025
