Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई, कोलंबिया से आ रही चार नौकाओं को बनाया निशाना; 14 की मौत

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:43 PM (IST)

    अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में कोलंबिया से आ रही ड्रग तस्करों की चार नौकाओं को निशाना बनाया, जिसमें 14 संदिग्ध मारे गए। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि एक आरोपी को मैक्सिको के बचाव दल ने हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई सितंबर में शुरू हुई थी और कोलंबिया के तट के पास की गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोलंबिया से आ रही चार नौकाओं को निशाना बनाया गया (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में संदिग्ध ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि सोमवार को सेना की तीन कार्रवाइयों में ड्रग तस्करी के शक में कथित तौर पर कोलंबिया से आ रही चार नौकाओं को निशाना बनाया गया, जिसमें 14 संदिग्ध ड्रग तस्कर मारे गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक को बचा लिया गया है। हेगसेथ ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि सितंबर में शुरू हुई कार्रवाई में ये पहला मामला है, जब एक दिन में एकसाथ कई नावों को निशाना बनाया गया है।

    एक आरोपी को हिरासत में लिया

    हेगसेथ ने बताया कि मैक्सिको के खोज एवं बचाव प्राधिकारियों ने जिंदा बचे एकमात्र आरोपित को तलाश कर अपनी हिरासत में लिया। अभी ये तय नहीं है कि उसे अमेरिका को सौंपा जाएगा या नहीं।

    इससे पहले पकड़े गए कथित ड्रग तस्करों को उनके देश वापस भेज दिया गया था। पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि ये हमला कोलंबिया के तट के करीब किया गया। हेगसेथ ने एक्स पर इन हमलों की क्लिपिंग भी पोस्ट की।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)