    'भारत के साथ संबंध सुधारे अमेरिका', 19 अमेरिकी सांसदों ने पत्र लिखकर ट्रंप से की अपील

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:52 PM (IST)

    अमेरिका के 19 सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखकर भारत के साथ संबंधों को सुधारने की अपील की है। सांसदों ने भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने टैरिफ में वृद्धि से संबंधों में आई कमजोरी और अमेरिकी उपभोक्ताओं को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। सांसदों ने ट्रंप से इस महत्वपूर्ण साझेदारी को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।

    19 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से की अपील। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के 19 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से भारत के साथ संबध सुधारने की अपील की है। सांसदों ने बुधवार को एक पत्र लिखकर यह आग्राह किया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को सुधारने और बेहतर करने की जरूरत है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लिखे गए इस पत्र पर डेबोरा रास, रो खन्ना, ब्रैड शेरमैन, सिडनी कमलागर-डोव, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल समेत कई प्रमुख डेमोक्रेटिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कोई रिपब्लिकन सांसद नहीं है।

    पत्र लिखने वाले सांसदों ने यह चेतावनी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हाल ही में टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत के साथ संबंध कमजोर हुए हैं। यहीं नहीं अमेरिकी उपभोक्ताओं और निर्माताओं को नुकसान पहुंचा है।

    ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीद को लेकर है। उन्होंने कहा, 'हम कांग्रेस (संसद) के सदस्य के रूप में लिख रहे हैं, जो उन जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां बड़ा भारतीय-अमेरिकी समुदाय रहता है। वे भारत के साथ मजबूत पारिवारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रखते हैं।

    आपके प्रशासन के हालिया कदमों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ संबंधों को तनाव में डाल दिया है। इससे दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण साझेदारी को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाएं।

    (न्यूज एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)