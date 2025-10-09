'भारत से रिश्ते सुधारने ही होंगे, वरना...', अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को लिखी चिट्ठी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में भारत पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया। ट्रंप के इस फैसले के भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव आ गया है। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस के 19 सांसदों के समूह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है।

दरअसल, इस चिट्ठी के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से इन सांसदों ने व्हाइट हाउस को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। जानकारी के अनुसार, सांसद डेबोरा रॉस और को खन्ना की अगुवाई में यह पत्र लिखा गया है।

चिट्ठी में सांसदों ने क्या लिखा? गौरतलब है कि इन सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप ने अनुरोध किया है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके साथ दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इन सांसदों ने सुझाया कि भारत पर लगाए गए इस टैरिफ को कम कर दिया जाना चाहिए।

बताया जा रहा है कि ये पत्र सांसदों ने आठ अक्तूबर को लिखा था। इसमें कहा गया कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अमेरिका के संबंध खराब हुए हैं। पत्र में कहा गया कि दोनों देशों पर इस कारण नकारात्मक असर पड़ा है।