'बोइंग पर नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा', अमेरिकी जज ने याचिका को किया खारिज

एपी, वाशिंगटन। टेक्सास के संघीय जज ने 737 मैक्स जेटलाइनर विमान बनानेवाली कंपनी बोइंग पर आपराधिक साजिश रचने के चार्ज को खारिज कर दिया। ये आपराधिक मामला दो विमान हादसों में 346 लोगों के मारे जाने के बाद कंपनी पर लगाया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को जारी लिखित निर्णय में अमेरिकी डिस्टि्रक्ट जज रीड ओ'कोनर ने संघीय सरकार की अपील पर बोइंग के खिलाफ केस खारिज कर दिया। इसके बदले कंपनी को 1.1 अरब डालर का अतिरिक्त भुगतान या निवेश करना होगा, हादसे के पीडि़तों को मुआवजा देना होगा और आंतरिक सुरक्षा एवं गुणवत्ता उपाय करने होंगे। सितंबर में मामले की भावुक सुनवाई के बाद अदालत ने ये निर्देश दिया।