Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक महीने में दूसरी बार अलास्का के पास दिखे रूसी विमान, अमेरिका ने तैनात किए फाइटर जेट

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (एनओआरएडी) ने अलास्का के पास उड़ रहे चार रूसी सैन्य विमानों की पहचान की। इन विमानों को रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। रूसी विमानों में दो टीयू-95 बमवर्षक और दो एसयू-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। एनओआरएडी ने निगरानी के लिए ई-3 चार एफ-16 और चार केसी-135 तैनात किए। अधिकारियों के अनुसार रूसी विमान अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए।

    prefferd source google
    Hero Image
    अलास्का के पास अमेरिकी सेना ने रोके रूसी विमान (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (एनओआरएडी) ने बुधवार को अलास्का के पास उड़ रहे चार रूसी सैन्य विमानों की पहचान की और उन्हें रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया। यह एक महीने से भी कम समय में इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले अगस्त में अमेरिकी सेना ने इसी क्षेत्र में रूसी विमानों की इसी तरह की एक घटना को रोका था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनओआरएडी के अनुसार, रूसी विमानों में दो लंबी दूरी के टीयू-95 बमवर्षक और दो एसयू-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। ये अलास्का वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआइजेड) में उड़ान भर रहे थे, जो अमेरिकी और कनाडाई क्षेत्र के पास स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है। एनओआरएडी ने रूसी विमानों की निगरानी और उन्हें रोकने के लिए एक ई-3 पूर्व चेतावनी विमान, चार एफ-16 और चार केसी-135 तैनात किए।

    अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए रूसी विमान

    अधिकारियों ने कहा कि ये विमान अमेरिकी या कनाडाई संप्रभु हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। हालांकि एडीआइजेड में रूसी उड़ानें असामान्य नहीं हैं। एनओआरएडी ने कहा कि नियमित वायु रक्षा उपायों के तहत ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाती है।

    एडीआइजेड अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में एक निर्दिष्ट क्षेत्र है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी विमानों को अपनी पहचान बतानी होती है। उसने दोहराया कि अब तक किसी भी रूसी उड़ान ने अमेरिकी या कनाडाई सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- 'औपनिवेशिक रणनीति अपना रहे ट्रंप', अमेरिकी राष्ट्रपति पर जमकर बरसे व्लादिमिर पुतिन