एक महीने में दूसरी बार अलास्का के पास दिखे रूसी विमान, अमेरिका ने तैनात किए फाइटर जेट

उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (एनओआरएडी) ने अलास्का के पास उड़ रहे चार रूसी सैन्य विमानों की पहचान की। इन विमानों को रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। रूसी विमानों में दो टीयू-95 बमवर्षक और दो एसयू-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। एनओआरएडी ने निगरानी के लिए ई-3 चार एफ-16 और चार केसी-135 तैनात किए। अधिकारियों के अनुसार रूसी विमान अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (एनओआरएडी) ने बुधवार को अलास्का के पास उड़ रहे चार रूसी सैन्य विमानों की पहचान की और उन्हें रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया। यह एक महीने से भी कम समय में इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले अगस्त में अमेरिकी सेना ने इसी क्षेत्र में रूसी विमानों की इसी तरह की एक घटना को रोका था।

एनओआरएडी के अनुसार, रूसी विमानों में दो लंबी दूरी के टीयू-95 बमवर्षक और दो एसयू-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। ये अलास्का वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआइजेड) में उड़ान भर रहे थे, जो अमेरिकी और कनाडाई क्षेत्र के पास स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है। एनओआरएडी ने रूसी विमानों की निगरानी और उन्हें रोकने के लिए एक ई-3 पूर्व चेतावनी विमान, चार एफ-16 और चार केसी-135 तैनात किए।

अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए रूसी विमान अधिकारियों ने कहा कि ये विमान अमेरिकी या कनाडाई संप्रभु हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। हालांकि एडीआइजेड में रूसी उड़ानें असामान्य नहीं हैं। एनओआरएडी ने कहा कि नियमित वायु रक्षा उपायों के तहत ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाती है।