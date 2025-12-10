Language
    H-1B वीजा आवेदकों की अमेरिका ने बढ़ाई मुसीबत, नई तारीखों के एलान से रद हुए इंटरव्यू

    By Jayaprakash RanjanEdited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    एच-1बी वीजा पर अमेरिका ने बदली रणनीति।

    जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। एच-1बी वीजा को लेकर अमेरिका की नई बदली हुई नीति ने भारतीय पेशेवरों व उनके परिवारों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है।

    अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अचानक ही एच-1बी वीजाधारकों व उनके आश्रितों के लिए वीजा साक्षात्कार की तिथि में बदलाव कर दिया है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका भारत स्थित अमेरिकी दूतावास एवं वाणिज्य दूतावासों में अगले कुछ हफ्तों के भीतर ही साक्षात्कार होना था और वे अपने परिवार समेत यहां आ भी चुके हैं। लेकिन अब उन्हें बाद की तिथि दी जा रही है और नई तिथि पर ही आने को कहा गया है।

    कई आवेदकों के इंटरव्यू रद हो गए हैं और उन्हें मार्च, 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। यह एच-1बी वीजाधारकों के साथ ही उनके आश्रितों (एच-4 वीजाधारकों) के लिए भी किया गया है। अमेरिकी प्रशासन ने यह कदम वीजा आवेदन करने वाले सभी आवेदकों की इंटरनेट मीडिया उपस्थिति की गहन जांच करने के उद्देश्य से उठाया है। उसने इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है।

    अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है, 'अमेरिका का विदेश मंत्रालय सभी वीजा आवेदकों की गहन जांच-पड़ताल करता है, जिसमें गैर-प्रवासी श्रेणियों के सभी छात्र एवं आगंतुक आवेदकों की इंटरनेट मीडिया और आनलाइन उपस्थिति की समीक्षा भी शामिल है। 15 दिसंबर से शुरू करके हम इंटरनेट मीडिया स्क्रीनिंग को अस्थायी तौर पर काम करने वाले सभी वीजा (एच-1बी) आवेदकों व उनके आश्रितों के लिए एच-4 वीजा आवेदकों को शामिल कर रहे हैं।

    हर वीजा मामले में हम आवश्यक समय लेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक अमेरिका की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है तथा उसने वीजा के लिए अपनी पात्रता को विश्वसनीय रूप से साबित किया है। इसमें यह भी शामिल है कि आवेदक प्रवेश की शर्तों के अनुरूप गतिविधियों में संलग्न होने का इरादा रखता है।

    विभाग संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नियमित रूप से अपाइंटमेंट में बदलाव कर रहा है। यदि कोई अपाइंटमेंट प्रभावित होता है तो हम संबंधित वीजा आवेदकों को सीधे सूचित कर देंगे। यदि कोई आवेदक ई-मेल से प्राप्त नई तिथि की अनदेखी कर पुरानी तिथि पर पहुंचता है, तो उसे दूतावास या वाणिज्य दूतावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।'

    माना जा रहा है कि इंटरनेट मीडिया की समीक्षा में आवेदक के इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल, पोस्ट, कमेंट्स और सार्वजनिक गतिविधियों की बारीकी से पड़ताल होगी। आवेदकों को अपनी प्रोफाइल सार्वजनिक (पब्लिक) रखनी होगी ताकि अधिकारी आसानी से जांच कर सकें। विभाग का कहना है कि ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि आवेदक अमेरिका की सुरक्षा और नीति के अनुरूप है तथा वीजा की शर्तों का पालन कर रहा है।

    वैसे इस अतिरिक्त जांच के कारण दूतावासों में संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। नतीजा यह हुआ है कि हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और अन्य शहरों के अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों में दिसंबर 15 से 18 के बीच निर्धारित कई एच-1बी इंटरव्यू रद कर दिए गए हैं।

    बायोमेट्रिक्स अपाइंटमेंट्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इंटरव्यू स्लाट्स को कम कर दिया गया है, जिससे प्रतीक्षा अवधि बढ़ गई है। माना जा रहा है कि विशेषज्ञ कामगारों को वीजा देने में इस तरह से रुकावट डालने का भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी असर होगा।