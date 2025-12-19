अमेरिका ने आइसीसी के दो जजों पर लगाए प्रतिबंध, इजरायल को निशाना बनाए जाने को लेकर की कार्रवाई

रॉयटर,वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि उनके देश ने इजरायल को निशाना बनाए जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आइसीसी) के दो जजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका की प्रतिबंध सूची में अब ऐसे वरिष्ठ जजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

इधर, आइसीसी ने इजरायल मामले से जुड़े अपने दो जजों पर अमेरिकी प्रतिबंध को कोर्ट की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। उसने कहा कि जब न्यायिक अधिकारियों को धमकाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है।