अमेरिका ने आइसीसी के दो जजों पर लगाए प्रतिबंध, इजरायल को निशाना बनाए जाने को लेकर की कार्रवाई
रॉयटर,वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि उनके देश ने इजरायल को निशाना बनाए जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आइसीसी) के दो जजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका की प्रतिबंध सूची में अब ऐसे वरिष्ठ जजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।
इधर, आइसीसी ने इजरायल मामले से जुड़े अपने दो जजों पर अमेरिकी प्रतिबंध को कोर्ट की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। उसने कहा कि जब न्यायिक अधिकारियों को धमकाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है।
रूबियो ने एक बयान में कहा, 'आज मैं आइसीसी के दो जजों जार्जिया के गोचा लार्डकिपानिड्ज और मंगोलिया के एर्डेनबाल्सुरेन डामडिन को कार्यकारी आदेश 14023 के तहत नामित कर रहा हूं।'
उन्होंने आइसीसी पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप के उस आदेश के संबंध में यह जिक्र किया, जिस पर उन्होंने गत फरवरी में हस्ताक्षर किए थे। रूबियो ने कहा, 'ये लोग इजरायल की सहमति के बिना इजरायली नागरिकों की जांच, गिरफ्तारी या अभियोजन के प्रयासों में सीधे तौर पर शामिल हैं।'
