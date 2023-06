Wagner Group: वैगनर ग्रुप को वित्त पोषित करने वाली अफ्रीकी खदानों पर अमेरिका ने की कार्रवाई, लगाया प्रतिबंध

वाशिंगटन, एएफपी। अमेरिका ने वैगनर ग्रुप को वित्त पोषित करने वाली अफ्रीकी सोने की खदानों पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने मंगलवार को वैगनर समूह को वित्त पोषित करने वाली सोने की खनन गतिविधियों को बाधित करने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाए। समाचार एजेंसी एएफपी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। मालूम हो कि रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह करने और अपने कदम के वापस पीछे खींचने के बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है।

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, वैगनर समूह के खिलाफ इस प्रतिबंध को लागू करने की योजना पहले ही बनाई गई थी। हालांकि, इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। रूस में विद्रोह के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सत्ता संघर्ष में किसी का भी पक्ष लेने से बचने की कोशिश की थी।

