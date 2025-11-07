US नेवी ने ड्रग तस्करी में शामिल नाव पर बोला धाबा, ट्रंप प्रशासन का अब तक का 17वां समुद्री हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने कैरेबियन सागर में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल एक नौका पर हमला बोला। दक्षिण अमेरिकी जलक्षेत्र में ट्रंप प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान में यह 17वां हमला है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को बताया कि हमले में नौका पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई। इस तरह ट्रंप प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान में अबतक मरने वालों की संख्या 69 हो गई है।हेगसेथ ने इंटरनेट मीडिया पर हमले का 20 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया।

अमेरिकी सेना का ड्रग नौका पर हमला उन्होंने लिखा, 'जैसा कि हमने पहले भी कहा है, मादक पदार्थों के आतंकियों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि अमेरिकी लोगों को जहर देना बंद नहीं हो जाता।'' उन्होंने दावा किया कि नौका एक आतंकी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा था।

कैरेबियाई सागर में तस्करी विरोधी अभियान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों को यह कहकर उचित ठहराया है कि अमेरिका ड्रग कार्टेल के साथ सशस्त्र संघर्ष में है और दावा किया है कि ये नावें विदेशी आतंकी संगठनों द्वारा संचालित हैं। हालांकि, प्रशासन ने कोई सुबूत नहीं दिया। हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को कांग्रेस के नेताओं के एक समूह को बढ़ते सैन्य अभियान के बारे में जानकारी दी थी।